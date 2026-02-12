Рейтинг@Mail.ru
Таиланд пока не принял решение о сокращении сроков безвиза для россиян
15:22 12.02.2026 (обновлено: 16:15 12.02.2026)
Таиланд пока не принял решение о сокращении сроков безвиза для россиян
таиланд, в мире, россия
Таиланд пока не принял решение о сокращении сроков безвиза для россиян

БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Решение о сокращении безвизового пребывания в Таиланде для иностранных граждан, в том числе россиян, с 60 до 30 дней властями страны пока не принято, сообщили РИА Новости в МИД Таиланда.
"В постановлении кабинета министров Таиланда от 10 февраля 2026 года лишь отмечался ход текущего процесса пересмотра визовых решений, в том числе безвизового въезда. Любые последующие шаги, которые могут повлечь за собой изменения в политике по отношению к безвизовому въезду, будут подвергнуты тщательному и всестороннему рассмотрению соответствующими органами. На данном этапе ничего не решено", - говорится в ответе департамента информации МИД Таиланда на запрос РИА Новости.
В связи с этим средствам массовой информации и заинтересованным сторонам рекомендуется следить за дальнейшими обновлениями от непосредственно задействованных ведомств, а именно Министерства иностранных дел и Иммиграционного бюро Таиланда, также говорится в ответе на запрос агентства.
Внешнеполитическое ведомство Таиланда также констатирует, что в отношении визовых и въездных мер МИД совместно с соответствующими ведомствами стремится найти надлежащий баланс между упрощением процедур и использованием инновационных технологий досмотра, а также соображениями безопасности. В случае возникновения дисбаланса может потребоваться периодический пересмотр существующих мер на основе всесторонней оценки, с согласия заинтересованных ведомств и в соответствии с законом.
"МИД Таиланда в координации с профильными ведомствами регулярно оценивает и пересматривает визовые и иммиграционные меры, включая въездные привилегии для иностранных граждан, чтобы обеспечить их соответствие существующим политическим, экономическим и социальным условиям. Такие пересмотры проводятся на недискриминационной основе и учитывают общий контекст", - говорится в ответе МИД.
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде
11 февраля, 17:42
 
ТаиландВ миреРоссия
 
 
