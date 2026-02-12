Таиланд сократит период безвизового въезда для россиян

Газета сообщает со слов постсекретаря, что министерство туризма и спорта участвовало в подготовке материалов для рассмотрения комитетом по визовой политике и, в частности, подтвердило выводы аналитиков о том, что сокращение срока безвизового пребывания иностранцев в Таиланде с 60 на 30 дней не повлияет на развитие туризма, так как подавляющее большинство туристов приезжают в Таиланд на сроки, меньшие 30 дней, а 60-дневным въездом часто пользуются лица, приезжающие в страну с целью нелегальной трудовой деятельности или другой противоправной деятельности.