Таиланд сократит период безвизового въезда для россиян
12:32 12.02.2026 (обновлено: 12:38 12.02.2026)
Таиланд сократит период безвизового въезда для россиян
Таиланд сократит период безвизового въезда для россиян - РИА Новости, 12.02.2026
Таиланд сократит период безвизового въезда для россиян
Власти Таиланда планируют в ближайшее время сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в... РИА Новости, 12.02.2026
таиланд, россия, туризм
Таиланд, Россия, Туризм
Таиланд сократит период безвизового въезда для россиян

Таиланд планирует сократить срок безвизового въезда для россиян до 30 дней

© iStock.com / tawatchaiprakobkitВид на ночной Кхонкэн
Вид на ночной Кхонкэн - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© iStock.com / tawatchaiprakobkit
Вид на ночной Кхонкэн. Архивное фото
БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Власти Таиланда планируют в ближайшее время сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в том числе граждан России, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.
"Комитет по визовой политике, созданный премьер-министром Анутхином Чанвиракуном и работающий под председательством постоянного секретаря министерства иностранных дел Таиланда, планирует пересмотреть некоторые визовые меры, в том числе 60-дневный безвизовой въезд для граждан 93 стран (включая Россию – ред.). Предполагается, что комитет сократит безвизовое пребывание иностранных граждан на территории Таиланда до 30 дней", - сообщает издание со ссылкой на постоянного секретаря министерства туризма и спорта Наттрию Тхавивонг.
Газета сообщает со слов постсекретаря, что министерство туризма и спорта участвовало в подготовке материалов для рассмотрения комитетом по визовой политике и, в частности, подтвердило выводы аналитиков о том, что сокращение срока безвизового пребывания иностранцев в Таиланде с 60 на 30 дней не повлияет на развитие туризма, так как подавляющее большинство туристов приезжают в Таиланд на сроки, меньшие 30 дней, а 60-дневным въездом часто пользуются лица, приезжающие в страну с целью нелегальной трудовой деятельности или другой противоправной деятельности.
10 февраля кабинет министров Таиланда постановил поручить комитету по визовой политике в кратчайшие сроки изучить вопрос о результатах введения в действие режима безвизового въезда в Таиланд с 2024 года с точки зрения национальной и общественной безопасности и имиджа Таиланда и подготовить необходимые решения.
Вид на корпуса пятизвездочного отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Почему российские туристы массово отказываются от отдыха в Таиланде
11 февраля, 17:42
 
ТаиландРоссияТуризм
 
 
