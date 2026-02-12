Таиланд сократит период безвизового въезда для россиян

БАНГКОК, 12 фев – РИА Новости. Власти Таиланда планируют в ближайшее время сократить сроки безвизового въезда в страну с 60 до 30 дней для граждан всех 93 стран, пользующихся этой льготой, в том числе граждан России, сообщает в четверг газета Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.
"Комитет по визовой политике, созданный премьер-министром Анутхином Чанвиракуном и работающий под председательством постоянного секретаря министерства иностранных дел Таиланда, планирует пересмотреть некоторые визовые меры, в том числе 60-дневный безвизовой въезд для граждан 93 стран (включая Россию – ред.). Предполагается, что комитет сократит безвизовое пребывание иностранных граждан на территории Таиланда до 30 дней", - сообщает издание со ссылкой на постоянного секретаря министерства туризма и спорта Наттрию Тхавивонг.
Газета сообщает со слов постсекретаря, что министерство туризма и спорта участвовало в подготовке материалов для рассмотрения комитетом по визовой политике и, в частности, подтвердило выводы аналитиков о том, что сокращение срока безвизового пребывания иностранцев в Таиланде с 60 на 30 дней не повлияет на развитие туризма, так как подавляющее большинство туристов приезжают в Таиланд на сроки, меньшие 30 дней, а 60-дневным въездом часто пользуются лица, приезжающие в страну с целью нелегальной трудовой деятельности или другой противоправной деятельности.
10 февраля кабинет министров Таиланда постановил поручить комитету по визовой политике в кратчайшие сроки изучить вопрос о результатах введения в действие режима безвизового въезда в Таиланд с 2024 года с точки зрения национальной и общественной безопасности и имиджа Таиланда и подготовить необходимые решения.
