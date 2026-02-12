Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области может ухудшиться качество связи - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/svyaz-2073978289.html
В Вологодской области может ухудшиться качество связи
В Вологодской области может ухудшиться качество связи - РИА Новости, 12.02.2026
В Вологодской области может ухудшиться качество связи
Понижение качества связи и мобильного интернета может произойти в Вологодской области, жители в этот период смогут пользоваться сетью бесплатного общественного... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:51:00+03:00
2026-02-12T17:51:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20251118/mery-2055697300.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, георгий филимонов, общество
Вологодская область, Георгий Филимонов, Общество
В Вологодской области может ухудшиться качество связи

В Вологодской области может ухудшиться качество связи и мобильного интернета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Понижение качества связи и мобильного интернета может произойти в Вологодской области, жители в этот период смогут пользоваться сетью бесплатного общественного Wi-Fi, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
"На Вологодчине возможно понижение качества связи и мобильного интернета. В регионе периодически вводятся меры безопасности, которые приводят к ухудшению качества сигнала мобильной связи. Его намеренно "глушат", чтобы защитить территорию и стратегически важные объекты от атак БПЛА. Понижение может действовать до снятия угрозы", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этот период можно воспользоваться сетью бесплатного общественного Wi-Fi.
По его информации, точки доступа поможет найти чат-бот в Mах. Филимонов уточнил, что в базе уже содержится информация о более чем 300 точках доступа в разных уголках Вологодской области. Бесплатный интернет, добавил губернатор, доступен в кафе и ресторанах, школах, музеях, гостиницах, торговых центрах, парках и других общественных пространствах.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Песков ответил на вопрос об эффективности отключения интернета в регионах
18 ноября 2025, 13:06
 
Вологодская областьГеоргий ФилимоновОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала