https://ria.ru/20260212/svyaz-2073926597.html
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи - РИА Новости, 12.02.2026
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи, сейчас служба получает от операторов соответствующую... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:06:00+03:00
2026-02-12T15:06:00+03:00
2026-02-12T15:34:00+03:00
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
мегафон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
https://ria.ru/20260210/fas-2073491528.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, мегафон, общество
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Мегафон, Общество
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи
РИА Новости: ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи