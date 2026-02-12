Рейтинг@Mail.ru
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 12.02.2026 (обновлено: 15:34 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/svyaz-2073926597.html
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи - РИА Новости, 12.02.2026
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи, сейчас служба получает от операторов соответствующую... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T15:06:00+03:00
2026-02-12T15:34:00+03:00
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
мегафон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72e4ef629ba88545e08d25a061f0002f.jpg
https://ria.ru/20260210/fas-2073491528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/84/1563958461_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba98d0e5f633d4f9627d75c2f39aba68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, мегафон, общество
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Россия, Мегафон, Общество
ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи

РИА Новости: ФАС проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон в руке
Смартфон в руке - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи, сейчас служба получает от операторов соответствующую документацию, заявили РИА Новости в ФАС.
Ранее в четверг газета "Ведомости" написала, что оператор связи "Мегафон" изменил условия обслуживания абонентов в уведомительном порядке, повысив цены на связь с февраля не менее чем на 10–20%.
Опрос
Сколько вы тратите на мобильную связь в месяц?
Проголосовали:2321
Вчера, 15:31
"ФАС России проверяет информацию о повышении тарифов на услуги связи. В настоящее время служба получает от операторов соответствующую документацию в рамках анализа", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.
РИА Новости направило запросы оператором связи.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ФАС проверит тарифы на услуги ЖКХ в нескольких регионах
10 февраля, 17:37
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияМегафонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала