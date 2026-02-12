https://ria.ru/20260212/svo-2074010963.html
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области - РИА Новости, 12.02.2026
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал ряд поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области - как финансовой, так и организационной. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T19:12:00+03:00
2026-02-12T19:12:00+03:00
2026-02-12T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
марат хуснуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045368088_0:44:3072:1771_1920x0_80_0_0_6b4495480f0b391c51422b0cc7a17eac.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073970806.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045368088_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_33fa73a8dd0e1ba39d89df948937494b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, марат хуснуллин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Марат Хуснуллин
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области
Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал ряд поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области - как финансовой, так и организационной.
Хуснуллин
посетил регион с рабочей поездкой, провел совещание, где обсуждались меры поддержки для области. По его словам, на инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника, в результате последних обстрелов энергосистема получила серьезные повреждения.
"На совещании мы обсудили дополнительные меры поддержки: как финансовой, так и организационной. Дал ряд поручений, среди которых также оценка последствий разрушений, мер, которые помогут экономике региона развиваться в этих непростых обстоятельствах", - написал Хуснуллин в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что осмотрел ряд объектов, включая те, где есть повреждения в результате ракетных ударов.
"Наметили планы по устранению последствий", - добавил Хуснуллин.