Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал ряд поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области - как финансовой, так и организационной.

"На совещании мы обсудили дополнительные меры поддержки: как финансовой, так и организационной. Дал ряд поручений, среди которых также оценка последствий разрушений, мер, которые помогут экономике региона развиваться в этих непростых обстоятельствах", - написал Хуснуллин в своем канале на платформе Max.