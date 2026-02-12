Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 12.02.2026 (обновлено: 20:43 12.02.2026)
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области - РИА Новости, 12.02.2026
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал ряд поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области - как финансовой, так и организационной. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
марат хуснуллин
россия, белгородская область, марат хуснуллин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Марат Хуснуллин
Хуснуллин дал поручения по мерам поддержки Белгородской области

Хуснуллин заявил о беспрецедентной атаке на инфраструктуру Белгородской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что дал ряд поручений по дополнительным мерам поддержки Белгородской области - как финансовой, так и организационной.
Хуснуллин посетил регион с рабочей поездкой, провел совещание, где обсуждались меры поддержки для области. По его словам, на инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника, в результате последних обстрелов энергосистема получила серьезные повреждения.
"На совещании мы обсудили дополнительные меры поддержки: как финансовой, так и организационной. Дал ряд поручений, среди которых также оценка последствий разрушений, мер, которые помогут экономике региона развиваться в этих непростых обстоятельствах", - написал Хуснуллин в своем канале на платформе Max.
Он добавил, что осмотрел ряд объектов, включая те, где есть повреждения в результате ракетных ударов.
"Наметили планы по устранению последствий", - добавил Хуснуллин.
Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Марат Хуснуллин
 
 
