Рейтинг@Mail.ru
Актеры из России стали активнее сниматься в фильмах про СВО, заявил Новиков - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 12.02.2026 (обновлено: 21:05 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/svo-2074001677.html
Актеры из России стали активнее сниматься в фильмах про СВО, заявил Новиков
Актеры из России стали активнее сниматься в фильмах про СВО, заявил Новиков - РИА Новости, 12.02.2026
Актеры из России стали активнее сниматься в фильмах про СВО, заявил Новиков
Российские актеры стали активнее сниматься в фильмах про спецоперацию, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T18:29:00+03:00
2026-02-12T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
сергей новиков
президентский фонд культурных инициатив
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074026935_0:75:3040:1785_1920x0_80_0_0_bc8c92bac42c26bb5791f26b309d226b.jpg
https://ria.ru/20250701/konchalovskiy-2026602104.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074026935_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4f463abef4bd5c2a5825cce2359fe57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей новиков, президентский фонд культурных инициатив, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Сергей Новиков, Президентский фонд культурных инициатив, Происшествия
Актеры из России стали активнее сниматься в фильмах про СВО, заявил Новиков

Новиков: российские актеры стали активнее сниматься в фильмах про СВО

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкНачальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выступает на сессии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет". 12 февраля 2026
Начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выступает на сессии Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выступает на сессии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет". 12 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские актеры стали активнее сниматься в фильмах про спецоперацию, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В четверг в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
"Три года назад уговорить людей, артистов, сниматься в фильмах, если там тематика СВО, я думаю, что режиссеры, присутствующие в зале, подтвердят, было очень трудно. На всякий случай все как-то бежали. Сейчас это (участие в фильмах про СВО - ред.) уже становится таким доминирующим трендом. Люди идут, не боятся, понимают, что им потом не перекроют кислород там где-то в профессиональном сообществе. Это тоже очень важный перелом, который произошел", - сказал Новиков в ходе пленарной дискуссии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет".
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей - образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
Егор Кончаловский на церемонии награждения победителей Второго Всероссийского открытого конкурса сценариев и киноработ Кинопризыв - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Кончаловский: фильмы про СВО должны снимать люди, которые там были
1 июля 2025, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваСергей НовиковПрезидентский фонд культурных инициативПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала