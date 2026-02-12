Актеры из России стали активнее сниматься в фильмах про СВО, заявил Новиков

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские актеры стали активнее сниматься в фильмах про спецоперацию, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В четверг в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
"Три года назад уговорить людей, артистов, сниматься в фильмах, если там тематика СВО, я думаю, что режиссеры, присутствующие в зале, подтвердят, было очень трудно. На всякий случай все как-то бежали. Сейчас это (участие в фильмах про СВО - ред.) уже становится таким доминирующим трендом. Люди идут, не боятся, понимают, что им потом не перекроют кислород там где-то в профессиональном сообществе. Это тоже очень важный перелом, который произошел", - сказал Новиков в ходе пленарной дискуссии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет".
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей - образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
Кончаловский: фильмы про СВО должны снимать люди, которые там были
1 июля 2025, 18:51