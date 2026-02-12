Ветераны СВО теперь могут заключить соцконтракт без учета дохода их семей

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ветераны спецоперации теперь могут заключить социальный контракт на развитие бизнеса без учета среднедушевого дохода их семей, сообщили в пресс-службе фонда "Защитники Отечества".

"Благодаря решению, принятому при содействии главы государства, расширен механизм социального контракта. С 1 января 2026 года ветераны СВО могут заключать его без учета среднедушевого дохода семьи. Сегодня эта мера поддержки - одна из самых действенных и популярных", - говорится в сообщении фонда.

По информации организации, заключить соцконтракт могут ветераны боевых действий, которые принимали участие в СВО, а также их супруги, если ветеран признан инвалидом I или II группы. В случае отказа ветерана СВО - инвалида I или II группы - от заключения социального контракта, право на его заключение возникает у их супругов, признанных безработными или ищущими работу.

"Многие наши защитники хотят развивать собственное дело. С этого года по инициативе фонда и при поддержке президента России была утверждена специальная программа социального контракта как отдельного направления помощи ветеранам. Благодаря этим изменениям участники СВО и их семьи получат дополнительную социальную поддержку, смогут активнее включиться в предпринимательскую деятельность и значительно повысить качество своей жизни. Теперь ветераны, желающие заняться бизнесом, могут получить финансовую помощь в размере до 350 тысяч рублей. И мы готовы поддерживать их на всех этапах", - приведены в релизе слова статс-секретаря - замминистра обороны РФ, председателя фонда Анны Цивилевой.

Для заключения соцконтракта ветерану необходимо обратиться в филиал фонда, где сотрудники примут заявление, проведут оценку компетенций, ознакомят с порядком оформления документов, изучат намерения по открытию бизнеса, оценят статус занятости обратившегося, выдадут рекомендации на заключение социального контракта при соответствии всем требованиям, а также помогут бесплатно пройти обучение предпринимательской деятельности.

"После того, как заявитель направит документы в органы социальной защиты населения, межведомственная комиссия рассмотрит их, бизнес-план и примет решение. При необходимости сотрудники центров "Мой бизнес" помогут составить бизнес-план", - подытожили в фонде.