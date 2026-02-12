https://ria.ru/20260212/svo-2073970806.html
Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО
Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО - РИА Новости, 12.02.2026
Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в работу по внесению поправок в законодательство для развития поддержки ветеранов СВО. РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в работу по внесению поправок в законодательство для развития поддержки ветеранов СВО.
Глава кабмина провел в четверг встречу с представителями думской фракции ЛДПР
в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме
, который запланирован на 25 февраля.
"Одна из ключевых тем, которой ваши депутаты уделяют особое внимание, - это поддержка ветеранов, участвовавших в специальной военной операции. Ребятам зачастую требуется конкретная практическая помощь, чтобы они могли продолжить образование, получить профессию. Был внесен целый ряд изменений в законодательство, а члены фракции вместе с сенаторами выступили соавторами таких корректировок", - сказал Мишустин
во время встречи.
Также он обратил внимание на то, что теперь результаты ЕГЭ молодых людей действует на весь период пребывания их в ВС РФ, пока боец не вернется к учебе. Такую же отсрочку, как указал премьер, предоставили победителям олимпиад.
"Раньше их право на поступление в вуз без экзаменов, полученное подобным образом, могло быть утрачено за время службы, теперь у способных ребят сохраняется возможность воспользоваться этим преимуществом, если они намерены снова приступить к обучению", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, он отметил и предложение законодателей о предоставлении ветеранам СВО из правоохранительных органов дополнительного отпуска, они получат еще 15 оплачиваемых дней отдыха.
"С учетом ваших инициатив был расширен механизм социального контракта, участники СВО смогут воспользоваться им, в том числе для открытия собственного дела", - сказал Мишустин и указал на то, что эта тема затрагивалась лидером фракции Леонидом Слуцким
на прошлой встрече.
"В целом фракция ЛДПР успешно реализует в своей работе адресный подход, когда готовят предложение по мерам поддержки. Очевидно, что многие такие предложения появляются после прямого общения с людьми в российских субъектах как результат обратной связи, о которой нам всегда говорит президент", - отметил председатель правительства.