Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 12.02.2026
Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в поддержку ветеранов СВО
общество, россия, михаил мишустин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции ЛДПР
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции ЛДПР
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил вклад депутатов ЛДПР в работу по внесению поправок в законодательство для развития поддержки ветеранов СВО.
Глава кабмина провел в четверг встречу с представителями думской фракции ЛДПР в рамках подготовки к отчету правительства в Госдуме, который запланирован на 25 февраля.
ЛДПР передала бойцам СВО автомобили высокой проходимости и военную технику
"Одна из ключевых тем, которой ваши депутаты уделяют особое внимание, - это поддержка ветеранов, участвовавших в специальной военной операции. Ребятам зачастую требуется конкретная практическая помощь, чтобы они могли продолжить образование, получить профессию. Был внесен целый ряд изменений в законодательство, а члены фракции вместе с сенаторами выступили соавторами таких корректировок", - сказал Мишустин во время встречи.
Также он обратил внимание на то, что теперь результаты ЕГЭ молодых людей действует на весь период пребывания их в ВС РФ, пока боец не вернется к учебе. Такую же отсрочку, как указал премьер, предоставили победителям олимпиад.
"Раньше их право на поступление в вуз без экзаменов, полученное подобным образом, могло быть утрачено за время службы, теперь у способных ребят сохраняется возможность воспользоваться этим преимуществом, если они намерены снова приступить к обучению", - подчеркнул Мишустин.
Кроме того, он отметил и предложение законодателей о предоставлении ветеранам СВО из правоохранительных органов дополнительного отпуска, они получат еще 15 оплачиваемых дней отдыха.
"С учетом ваших инициатив был расширен механизм социального контракта, участники СВО смогут воспользоваться им, в том числе для открытия собственного дела", - сказал Мишустин и указал на то, что эта тема затрагивалась лидером фракции Леонидом Слуцким на прошлой встрече.
"В целом фракция ЛДПР успешно реализует в своей работе адресный подход, когда готовят предложение по мерам поддержки. Очевидно, что многие такие предложения появляются после прямого общения с людьми в российских субъектах как результат обратной связи, о которой нам всегда говорит президент", - отметил председатель правительства.
Путин поручил разработать рекомендации по трудоустройству ветеранов СВО
