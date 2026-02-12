Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил возможность отправки ветеранов СВО на предприятия ОПК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:02 12.02.2026 (обновлено: 00:03 12.02.2026)
Медведев оценил возможность отправки ветеранов СВО на предприятия ОПК
Медведев оценил возможность отправки ветеранов СВО на предприятия ОПК

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсолютно нормальной возможность отправки части участников специальной военной операции на предприятия оборонно-промышленного комплекса: это подготовленные люди, многие оттуда и вышли.
"Возможность отправки части людей, которые прошли через горнило СВО, на оборонно-промышленные предприятия, - это нормально абсолютно, тем более что это люди подготовленные, знающие, о чем идет речь", - сказал Медведев на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса в ходе заседания предложил координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы "Единой России", Герой РФ Владимир Сайбель.
"Ребята, которые на фронте, имеют колоссальный, уникальный опыт боевой. И этот опыт, мне кажется, он как раз очень успешно может лечь в основу трудоустройства этих ребят в военно-промышленном комплексе. И ВПК наше, это, конечно же, основа, можно сказать, и экономики, но в дальнейшем, в будущем, этому комплексу нужны опытные специалисты, которые умеют работать с соответствующей техникой и помогут адаптировать ее не только в военном, но и в гражданском поприще. А ребятам нужна, соответственно, стабильность, хорошая работа, достойный заработок, все, что может как раз дать ВПК", - отметил Сайбель.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Медведев назвал СВО актом самообороны
5 февраля, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
