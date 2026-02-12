https://ria.ru/20260212/svo-2073788384.html
Медведев оценил возможность отправки ветеранов СВО на предприятия ОПК
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал абсолютно нормальной возможность отправки части участников специальной военной операции на предприятия оборонно-промышленного комплекса: это подготовленные люди, многие оттуда и вышли.
"Возможность отправки части людей, которые прошли через горнило СВО, на оборонно-промышленные предприятия, - это нормально абсолютно, тем более что это люди подготовленные, знающие, о чем идет речь", - сказал Медведев
на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России
".
Инициативу о запуске специальной программы по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса в ходе заседания предложил координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы "Единой России", Герой РФ
Владимир Сайбель.
"Ребята, которые на фронте, имеют колоссальный, уникальный опыт боевой. И этот опыт, мне кажется, он как раз очень успешно может лечь в основу трудоустройства этих ребят в военно-промышленном комплексе. И ВПК наше, это, конечно же, основа, можно сказать, и экономики, но в дальнейшем, в будущем, этому комплексу нужны опытные специалисты, которые умеют работать с соответствующей техникой и помогут адаптировать ее не только в военном, но и в гражданском поприще. А ребятам нужна, соответственно, стабильность, хорошая работа, достойный заработок, все, что может как раз дать ВПК", - отметил Сайбель.