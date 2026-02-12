Военные аналитики и эксперты по обе стороны нового железного занавеса полностью едины в одном: специальная военная операция на Украине войдет в вечность как первый в современной истории масштабный высокотехнологичный военный конфликт, который полностью переписал все существовавшие до этого учебники и доктрины.

О том, как дроны изменили боевые действия непосредственно на линии фронта, уже особо расписывать не нужно, но финал СВО будет определять не это.

Если суммировать разноголосые вопли, всхлипывания, причитания, угрозы и проклятия со стороны наших противников, то получается, что главную угрозу они видят в дистанционном "принуждении Украины к XVIII веку" с помощью экологичного низкокалорийного микса, в состав которого входят дальнобойные дроны, а также баллистические и крылатые ракеты.

Главный герой ретровечеринки — конечно, дрон "Герань", который уже на второй своей итерации потерял восточно-персидскую экзотику и стал эволюционировать на родных харчах не по дням, а по часам.

Вначале противник тоненько кричал, когда в течение дня на его территорию прилетало по десятку "Гераней", а сейчас навевающая тоску норма — налет из сотен дронов. Внешне "Герани" изменились мало, но внутренности обновились кардинально и — как и результаты вылетов — продолжают улучшаться: как пишут западные источники, "каждая произведенная тысяча "Гераней" получает технологическое обновление, благодаря которому их эффективность увеличивается".

Кажется, совсем недавно вызвал ажиотаж выход в люди дрона "Герань-3" с реактивным двигателем, благодаря чему наша красавица может разгоняться до 700 километров в час, подниматься до двух километров в небо, нести подарки весом в 300 килограммов (сравнимо с крылатыми ракетами) и лететь на тысячи километров вглубь территории врага, а сейчас на фронтовую работу уже вышли дроны "Герань-4" и "Герань-5".

"Пятерочка" уже заявила о себе тем, что может нести ракеты "воздух — воздух" Р-60, и на днях пришла новость о том, что с их помощью сбили ударный вертолет Ми-24П ВСУ , который решил поохотиться на нашу "Герань". Чтобы два раза не вставать, теперь на новых дронах ракеты могут устанавливаться с головкой самонаведения, направленной как в переднюю, так и в заднюю полусферу, — для перехвата самолетов ВСУ, заходящих в хвост.

Но и это не все, не расходитесь.

По данным The New York Times, наши новые "Герани" малозаметны ночью и практически не вызывают "засветок" на украинских радарах.

Издание The Times грустно сообщило, что русские "Герани" обзавелись искусственным интеллектом и "дроны теперь сами анализируют данные". В конструкции дронов используются системы компьютерного зрения и ИИ-модули, с помощью которых БПЛА могут сами находить и поражать самые важные цели. Появляются сообщения, что "Герани" сейчас могут также дистанционно минировать стратегические направления, сбрасывая противотанковые мины с магнитным детонатором.

При этом легендарная живучесть "Герани" остается прежней. По словам представителя командования воздушных сил ВСУ, наш дрон чрезвычайно живуч, даже если в него попали десятки раз: "Даже если он как сито, то все равно летит дальше к цели, и все".

Но самое интересное — это эволюция боевой тактики "Гераней".

Поначалу "Герани" летели не очень массово, причем каждая по своим делам (со своим боевым заданием). Теперь же все по-другому: они действуют роем, то есть сообща, и каждая группа выполняет собственную задачу. Первая группа, насыщенная дронами-обманками, вызывает огонь на себя и проводит доразведку, барражируя над целью и выявляя главные угрозы. Вторая группа действует по принципу "волчьей стаи" — дроны подлетают к цели с разных направлений, а потом одновременно атакуют. Третья группа анализирует результаты атаки и по необходимости добивает недогоревшее на бис.

И подобные волны идут без перерыва — практически каждый день и каждую ночь, вынося промышленный и военный потенциал врага и поддерживая режим непрерывной беспилотной блокады, который невозможно выдержать ни физически, ни технически, ни экономически.

Зеленский постоянно пытается оправдываться: то погода для ПВО плохая, то американские ракеты кончились. Это — откровенное вранье.

Дело в том, что русская армия первой в мире превратила дешевые и массовые дроны в стратегическое оружие принуждения к миру целой (и немаленькой) страны, и это просто идеальное оружие с точки зрения соотношения затрат и результатов (а также стена позора для лучших западных средств ПВО).

Чрезвычайно отрадно читать эпитафию Украине от американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), где нашим "Гераням" отводится почетное место: "Shahed — это не просто дрон, это инструмент принуждения в более широкой стратегии наказания, направленной на истощение решимости Украины и проверку пределов западной поддержки. Это медленное истирание, война на износ и волю, где стоимость каждого перехвата постепенно смещает бремя с наступления на оборону. <…> Кампания России с дронами Shahed — это не просто серия ударов, это предупреждение о будущем войн".

И это также предупреждение о том, что темпы и масштаб демилитаризации через деиндустриализацию Украины будут только нарастать и скоро вместо одной из самых промышленно развитых стран в Европе может остаться буколический кустарно-аграрный пейзаж с догнивающими "Абрамсами".