Юрист рассказал, какую сумму можно защитить от взыскания

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гражданин РФ может защитить от списаний за долги сумму не меньше прожиточного минимума при условии, что в постановлении пристава или в заявлении есть требование о его сохранении, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

"В России в 2026 году несгораемая сумма при взыскании долгов зависит от того, какой именно доход или деньги списывают и подали ли вы заявление на сохранение прожиточного минимума. Если взыскание идёт с вашей зарплаты, пенсии или иных доходов, закон позволяет сохранить ежемесячно сумму не меньше прожиточного минимума при условии, что в постановлении пристава или в вашем заявлении есть требование о сохранении прожиточного минимум", - рассказал Русяев.

Он напомнил, что федеральные значения прожиточного минимума на 2026 год составляют для трудоспособного населения 20,6 тысячи рублей, для пенсионеров - 16,2 тысячи рублей, для детей - 18,3 тысячи рублей, на душу населения 18,9 тысячи рублей. Юрист добавил, что применяется прожиточный минимум по социально-демографической группе, а если в регионе прожиточный минимум по этой группе выше федерального, то, по закону, ориентируются на региональный.

"Чтобы прожиточный минимум реально оставляли, а не списывали в ноль, вы вправе обратиться в банк, который исполняет взыскание или арест, с заявлением о сохранении доходов в размере прожиточного минимума. В заявлении указываются ваши данные и счёт, на котором нужно сохранять прожиточный минимум", - порекомендовал Русяев.

В то же время юрист обратил внимание, что требование оставлять прожиточный минимум не применяется по документам о взыскании алиментов, возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, ущерба от преступления, так как там удержания могут доходить до 70%. По большинству обычных долгов, кредиты, жилищно-коммунальные услуги, налоги, общий предел удержаний из доходов обычно до 50%, уточнил Русяев.

"Есть доходы, на которые взыскание запрещено, например многие детские пособия и выплаты, материнский капитал, социальная помощь по социальному контракту, пособие на погребение, ряд компенсаций. Даже при обращении взыскания на имущество нельзя изымать у гражданина продукты и деньги на сумму не меньше прожиточного минимума самого должника и иждивенцев плюс другое имущество из иммунитетного списка", - подчеркнул Русяев.