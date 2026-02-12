Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какую сумму можно защитить от взыскания - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:08 12.02.2026 (обновлено: 03:50 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/summa-2073800212.html
Юрист рассказал, какую сумму можно защитить от взыскания
Юрист рассказал, какую сумму можно защитить от взыскания - РИА Новости, 12.02.2026
Юрист рассказал, какую сумму можно защитить от взыскания
Гражданин РФ может защитить от списаний за долги сумму не меньше прожиточного минимума при условии, что в постановлении пристава или в заявлении есть требование РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T03:08:00+03:00
2026-02-12T03:50:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e26cafec8ac8329e1376e79ebf29f151.jpg
https://ria.ru/20260211/zhkkh-2073548906.html
https://ria.ru/20260205/dolgi-2072344769.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a22abcd1224aba3ca4420861a1239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Юрист рассказал, какую сумму можно защитить от взыскания

РИА Новости: от взыскания можно защитить сумму, равную прожиточному минимуму

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Гражданин РФ может защитить от списаний за долги сумму не меньше прожиточного минимума при условии, что в постановлении пристава или в заявлении есть требование о его сохранении, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
России в 2026 году несгораемая сумма при взыскании долгов зависит от того, какой именно доход или деньги списывают и подали ли вы заявление на сохранение прожиточного минимума. Если взыскание идёт с вашей зарплаты, пенсии или иных доходов, закон позволяет сохранить ежемесячно сумму не меньше прожиточного минимума при условии, что в постановлении пристава или в вашем заявлении есть требование о сохранении прожиточного минимум", - рассказал Русяев.
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Вчера, 02:16
Он напомнил, что федеральные значения прожиточного минимума на 2026 год составляют для трудоспособного населения 20,6 тысячи рублей, для пенсионеров - 16,2 тысячи рублей, для детей - 18,3 тысячи рублей, на душу населения 18,9 тысячи рублей. Юрист добавил, что применяется прожиточный минимум по социально-демографической группе, а если в регионе прожиточный минимум по этой группе выше федерального, то, по закону, ориентируются на региональный.
"Чтобы прожиточный минимум реально оставляли, а не списывали в ноль, вы вправе обратиться в банк, который исполняет взыскание или арест, с заявлением о сохранении доходов в размере прожиточного минимума. В заявлении указываются ваши данные и счёт, на котором нужно сохранять прожиточный минимум", - порекомендовал Русяев.
В то же время юрист обратил внимание, что требование оставлять прожиточный минимум не применяется по документам о взыскании алиментов, возмещения вреда здоровью, вреда из-за смерти кормильца, ущерба от преступления, так как там удержания могут доходить до 70%. По большинству обычных долгов, кредиты, жилищно-коммунальные услуги, налоги, общий предел удержаний из доходов обычно до 50%, уточнил Русяев.
"Есть доходы, на которые взыскание запрещено, например многие детские пособия и выплаты, материнский капитал, социальная помощь по социальному контракту, пособие на погребение, ряд компенсаций. Даже при обращении взыскания на имущество нельзя изымать у гражданина продукты и деньги на сумму не меньше прожиточного минимума самого должника и иждивенцев плюс другое имущество из иммунитетного списка", - подчеркнул Русяев.
Юрист также отметил, что если в семье гражданина есть иждивенцы, то закон позволяет обратиться в суд и просить сохранить ежемесячно сумму выше прожиточного минимума с учётом обстоятельств и доказательств.
Женщина проверяет счета - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Юрист предупредил об обманных схемах при списании долгов
5 февраля, 03:18
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала