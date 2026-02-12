Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco - РИА Новости, 12.02.2026
21:29 12.02.2026
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco - РИА Новости, 12.02.2026
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова по делу о растрате, сообщил в четверг РИА Новости участник процесса. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:29:00+03:00
2026-02-12T21:29:00+03:00
Новости
ru-RU
происшествия, россия, fesco
Происшествия, Россия, FESCO
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco

Суд арестовал замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова по делу о растрате, сообщил в четверг РИА Новости участник процесса.
"Суд удовлетворил ходатайство об аресте", - сказал собеседник.
Ранее в суд поступило ходатайство об аресте Иванова по уголовному делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Санкции этой статьи УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Ранее в Fesco сообщили журналистам, что транспортная группа работает в штатном режиме и оказывает содействие правоохранительным органам на фоне задержания Иванова и бывшего председателя совета директоров Андрея Северилова.
Фигурантам дела группы FESCO вменяют растрату на 885 миллионов рублей
