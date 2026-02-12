https://ria.ru/20260212/sud-2074033534.html
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова по делу о растрате, сообщил в четверг РИА Новости участник процесса. РИА Новости, 12.02.2026
Суд отправил под стражу замглавы транспортной группы Fesco
Суд арестовал замглавы транспортной группы Fesco Бориса Иванова