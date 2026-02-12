Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий
19:49 12.02.2026
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий
Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении главного врача Малгобекской районной больницы, которую обвиняют в превышении... РИА Новости, 12.02.2026
россия
республика ингушетия
происшествия
россия
республика ингушетия
россия, республика ингушетия, происшествия
Россия, Республика Ингушетия, Происшествия
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий

Главврача Малгобекской районной больницы ждет суд за превышение полномочий

НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении главного врача Малгобекской районной больницы, которую обвиняют в превышении полномочий при поставке оборудования и оплате своей зарубежной стажировки, сообщили региональные СУСК РФ и прокуратура.
«
"По версии следствия, в марте 2023 года обвиняемая, превышая свои должностные полномочия и без проведения конкурсного производства, от лица больницы заключила прямой контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку ультразвукового аппарата стоимостью 10,4 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость аналогичного аппарата составляла 9,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сентябре 2023 года главврач заключила еще два договора на оказание комплекса услуг для ее участия и одного из врачей больницы в деловой зарубежной стажировке. Они предполагали их размещение в номере пятизвездочного отеля и посещение медучреждений.
«
"При этом, превышая свои должностные полномочия, она осуществила оплату по вышеуказанным договорам за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования", - отметили в ведомстве.
По оценке следователей, общий ущерб от действий главного врача, которые выявили сотрудники УФСБ России по Ингушетии и Малгобекской городской прокуратуры, превысил 1,5 миллиона рублей.
Ей предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Малгобекский городской суд.
Россия Республика Ингушетия Происшествия
 
 
