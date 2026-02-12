В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий

НАЛЬЧИК, 12 фев – РИА Новости. Следователи в Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении главного врача Малгобекской районной больницы, которую обвиняют в превышении полномочий при поставке оборудования и оплате своей зарубежной стажировки, сообщили региональные СУСК РФ и прокуратура.

Кроме того, в сентябре 2023 года главврач заключила еще два договора на оказание комплекса услуг для ее участия и одного из врачей больницы в деловой зарубежной стажировке. Они предполагали их размещение в номере пятизвездочного отеля и посещение медучреждений.