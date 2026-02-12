https://ria.ru/20260212/sud-2074003623.html
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку - РИА Новости, 12.02.2026
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку
Нижегородские судьи Сапега и Фомин, в отношении которых были направлены материалы в ГП РФ, ушли в отставку, сообщает квалификационная коллегия судей региона. РИА Новости, 12.02.2026
россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Нижегородские судьи Сапега и Фомин, в отношении которых были направлены материалы в ГП РФ, ушли в отставку, сообщает квалификационная коллегия судей региона.
"Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда
Сапеги Вячеслава Александровича. Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Фомина Виктора Юрьевича", - говорится в сообщении.
Ранее источник в судейском сообществе сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов
поручил направить в Генпрокуратуру
РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги.
Кроме того, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ВС РФ, по поручению Краснова ВККС отказалась рекомендовать на должность зампреда Нижегородского облсуда судью Виктора Фомина, его планируют лишить мантии, в ГП направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. По данным информированного источника агентства, семья судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.