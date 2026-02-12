Рейтинг@Mail.ru
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку - РИА Новости, 12.02.2026
18:37 12.02.2026
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку - РИА Новости, 12.02.2026
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку
Нижегородские судьи Сапега и Фомин, в отношении которых были направлены материалы в ГП РФ, ушли в отставку, сообщает квалификационная коллегия судей региона. РИА Новости, 12.02.2026
происшествия, россия, игорь краснов, нижегородский областной суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Игорь Краснов, Нижегородский областной суд, Генеральная прокуратура РФ
Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку

Нижегородские судьи Сапега и Фомин ушли в отставку

© Фото : Нижегородский областной судВячеслав Сапега
Вячеслав Сапега - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : Нижегородский областной суд
Вячеслав Сапега. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Нижегородские судьи Сапега и Фомин, в отношении которых были направлены материалы в ГП РФ, ушли в отставку, сообщает квалификационная коллегия судей региона.
"Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Сапеги Вячеслава Александровича. Принято решение об отставке судьи Нижегородского областного суда Фомина Виктора Юрьевича", - говорится в сообщении.
Ранее источник в судейском сообществе сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги.
Кроме того, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ВС РФ, по поручению Краснова ВККС отказалась рекомендовать на должность зампреда Нижегородского облсуда судью Виктора Фомина, его планируют лишить мантии, в ГП направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. По данным информированного источника агентства, семья судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
26 сентября 2025, 18:58
 
ПроисшествияРоссияИгорь КрасновНижегородский областной судГенеральная прокуратура РФ
 
 
