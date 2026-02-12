Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Нижегородские судьи Сапега и Фомин, в отношении которых были направлены материалы в ГП РФ, ушли в отставку, сообщает квалификационная коллегия судей региона.

Кроме того, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ВС РФ, по поручению Краснова ВККС отказалась рекомендовать на должность зампреда Нижегородского облсуда судью Виктора Фомина, его планируют лишить мантии, в ГП направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. По данным информированного источника агентства, семья судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.