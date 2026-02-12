Суд осудил готовившего теракт на вокзале в Кабардино-Балкарии

Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, подготовке к теракту, хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 250 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.