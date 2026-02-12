https://ria.ru/20260212/sud-2073992744.html
Суд осудил готовившего теракт на вокзале в Кабардино-Балкарии
происшествия
нальчик
украина
россия
служба безопасности украины
происшествия, нальчик, украина, россия, служба безопасности украины
Происшествия, Нальчик, Украина, Россия, Служба безопасности Украины
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы Виталия Гайворонского, готовившего теракт на железнодорожном вокзале в Нальчике Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным суда, в 2023 году сотрудник службы безопасности Украины
связался с Гайворонским и убедил его сотрудничать с иностранной спецслужбой. В декабре 2023 года мужчина забрал из тайника взрывное устройство, также приобрел компоненты для самодельного взрывного устройства и спрятал их в гараже в Нальчике
, сообщив об этом представителю СБУ
, чтобы определить дату совершения террористического акта. Преступный замысел подсудимый не довел до конца, поскольку его задержали 13 декабря 2023 года.
"Подсудимый с целью оказания помощи СБУ в деятельности, направленной против безопасности России
, выбрал место взрыва - железнодорожный вокзал Нальчика, о чем сообщил сотруднику СБУ", - рассказал пресс-секретарь суда.
Уголовное дело было возбуждено по статьям о государственной измене, подготовке к теракту, хранении и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 250 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.