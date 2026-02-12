Рейтинг@Mail.ru
17:46 12.02.2026 (обновлено: 22:39 12.02.2026)
Суд в Екатеринбурге отложил рассмотрение дела экс-супруги Чемезова
Суд в Екатеринбурге отложил рассмотрение дела экс-супруги Чемезова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга отложил до 6 марта рассмотрение дела экс-супруги бывшего свердловского вице-губернатора Ирины Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продолжить рассмотрение дела 6 марта", - сказала судья.
Защита Чемезовой ходатайствовала о возвращении дела прокурору, однако суд это ходатайство отклонил.
Также в ходе заседания стало известно, что, по версии следствия, Ирина Чемезова с сообщником присвоила субсидии, выделенные департаментом развития туризма региона. Речь идет о гранте на сумму 4,2 миллиона рублей на обустройство пляжа Tava на берегу озера Таватуй и другом гранте на сумму около 8 миллионов рублей. Обе субсидии были выделены компании ООО "Новый мир", генеральным директором которой является Чемезова.
Защита обвиняемой рассказала в суде, что обвинение не конкретизировано, в нем не указано наличие умысла. Также защитник отметил, что, согласно документам, проект был выполнен, а средства возвращены в департамент.
В свою очередь, обвинение считает, что Чемезова, вступив в сговор с неустановленным лицом, обманула сотрудников дептуризма, не имея намерения выполнять условия госстандарта и, вместе с сообщником, они похитили средства субсидий, потратив их на личные нужды.
Суд 18 сентября 2025 года отправил Чемезову под домашний арест. Своей вины она не признает. Ее бывший супруг Олег Чемезов 30 сентября 2025 года был арестован по другому делу о мошенничестве в особо крупном размере, позднее его выпустили из СИЗО под домашний арест до 16 февраля.
Экс-мэр Белгорода Антон Иванов в зале суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода 12 февраля
4 февраля, 17:32
 
