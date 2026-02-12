Суд в Екатеринбурге отложил рассмотрение дела экс-супруги Чемезова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга отложил до 6 марта рассмотрение дела экс-супруги бывшего свердловского вице-губернатора Ирины Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продолжить рассмотрение дела 6 марта", - сказала судья.

Защита Чемезовой ходатайствовала о возвращении дела прокурору, однако суд это ходатайство отклонил.

Также в ходе заседания стало известно, что, по версии следствия, Ирина Чемезова с сообщником присвоила субсидии, выделенные департаментом развития туризма региона. Речь идет о гранте на сумму 4,2 миллиона рублей на обустройство пляжа Tava на берегу озера Таватуй и другом гранте на сумму около 8 миллионов рублей. Обе субсидии были выделены компании ООО "Новый мир", генеральным директором которой является Чемезова.

Защита обвиняемой рассказала в суде, что обвинение не конкретизировано, в нем не указано наличие умысла. Также защитник отметил, что, согласно документам, проект был выполнен, а средства возвращены в департамент.

В свою очередь, обвинение считает, что Чемезова, вступив в сговор с неустановленным лицом, обманула сотрудников дептуризма, не имея намерения выполнять условия госстандарта и, вместе с сообщником, они похитили средства субсидий, потратив их на личные нужды.