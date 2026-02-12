https://ria.ru/20260212/sud-2073945099.html
Следствие запросило арест экс-главы Fesco за растрату
Следствие запросило арест экс-главы Fesco за растрату - РИА Новости, 12.02.2026
Следствие запросило арест экс-главы Fesco за растрату
Следствие просит суд арестовать бывшего главу Fesco Андрея Северилова по делу о растрате, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
