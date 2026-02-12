Рейтинг@Mail.ru
Следствие запросило арест экс-главы Fesco за растрату - РИА Новости, 12.02.2026
16:05 12.02.2026 (обновлено: 16:32 12.02.2026)
Следствие запросило арест экс-главы Fesco за растрату
Следствие просит суд арестовать бывшего главу Fesco Андрея Северилова по делу о растрате, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:05:00+03:00
2026-02-12T16:32:00+03:00
2026
происшествия, fesco, россия
Следствие запросило арест экс-главы Fesco за растрату

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следствие просит суд арестовать бывшего главу Fesco Андрея Северилова по делу о растрате, следует из данных суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Северилов А.В., дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в материалах.
Согласно данным суда, рассмотрение ходатайства назначено на четверг.
Информированный источник уточнил РИА Новости, что ходатайство касается бывшего главы Fesco Северилова.
