Бывшего министра образования Подмосковья ждет суд за взятки

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Бывших министра образования Подмосковья и ректора "Корпоративного университета развития образования" ждет суд за взятки в размере 33 миллионов рублей, сообщили в подмосковной прокуратуре.

"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего министра образования Московской области Ильи Бронштейна, бывшего ректора ГАОУ ДПО "Корпоративный университет развития образования" Андрея Лубского, директора ГКУ МО "Дирекция модернизации образования" Марии Потаповой, ее заместителя Ивана Андреенко и сотрудника учреждения Михаила Мясникова... Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства на платформе Мax

Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям о получении взятки, легализации денежных средств в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

По версии следствия, в 2023 году Бронштейн, зная о выделении средств для внедрения цифровой образовательной среды в школах региона, вступил в сговор с Лубским для получения взяток за заключение контрактов о поставке интерактивных панелей в общеобразовательные организации Подмосковья. В дальнейшем эта субсидия была предоставлена Корпоративному университету развития образования, и Лубский обеспечил заключение договоров с компанией ООО "Торговый дом "Просвещение-Регион" на сумму более 1,1 миллиарда рублей, а также подписание актов выполненных работ и их своевременную оплату.

В ведомстве подчеркнули, что во исполнение договоренности Лубский получил от руководителя компании взятку в 25 миллионов рублей, а после, в ходе встречи с Бронштейном, деньги были распределили между собой. Кроме того, через Лубского чиновник также получил взятку в 8 миллионов рублей от гендиректора ООО "Лига" за помощь в подписании актов о приемке работ по контрактам на поставку мебели в образовательные учреждения области, общее покровительство и попустительство по службе.

"Часть полученных денежных средств Бронштейн легализовал путем внесения их в качестве аванса по договору строительного подряда на возведение жилого дома в городском округе Химки Московской области", - добавляется в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, Лубский являлся посредником в передаче взятки сотрудникам Дирекции модернизации образования за отсутствие претензий при приеме работ по капремонту двух подмосковных колледжей.