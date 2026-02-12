Рейтинг@Mail.ru
Ростовский суд подтвердил приговор посреднику во взятке сотруднику УФСБ - РИА Новости, 12.02.2026
14:27 12.02.2026
Ростовский суд подтвердил приговор посреднику во взятке сотруднику УФСБ
Ростовский суд подтвердил приговор посреднику во взятке сотруднику УФСБ
Ростовский областной суд подтвердил приговор посреднику в многомиллионной взятке сотруднику областного управления ФСБ России за прекращение проверки на одном из РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
россия
москва
ростовская область
ростовский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
москва
ростовская область
происшествия, россия, москва, ростовская область, ростовский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ростовская область, Ростовский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Ростовский суд подтвердил приговор посреднику во взятке сотруднику УФСБ

Ростовский областной суд подтвердил приговор посреднику во взятке работнику УФСБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд подтвердил приговор посреднику в многомиллионной взятке сотруднику областного управления ФСБ России за прекращение проверки на одном из предприятий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным следствия, в 2024 году житель Москвы, действуя в качестве посредника, предложил сотруднику УФСБ РФ по Ростовской области взятку в сумме 20 миллионов рублей. За эти деньги правоохранитель должен был посодействовать в прекращении проверочных мероприятий на предприятии. При передаче части взятки мужчину задержали.
В ноябре суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 70 миллионов рублей. Приговор был обжалован.
"Ростовский областной суд оставил наказание в силе", - сказал собеседник агентства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд заочно арестовал экс-полковника ФСБ Фролова
29 декабря 2025, 16:35
 
