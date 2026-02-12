Ростовский суд подтвердил приговор посреднику во взятке сотруднику УФСБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд подтвердил приговор посреднику в многомиллионной взятке сотруднику областного управления ФСБ России за прекращение проверки на одном из предприятий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В ноябре суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в 70 миллионов рублей. Приговор был обжалован.