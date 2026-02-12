Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии
10:53 12.02.2026 (обновлено: 11:03 12.02.2026)
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии
2026-02-12T10:53:00+03:00
2026-02-12T11:03:00+03:00
2026
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии

© РИА Новости Задержание экстремиста, планировавшего теракт в Удмуртии
УФА, 12 фев – РИА Новости. Суд арестовал до 1 мая мужчину, планировавшего устроить вооруженное нападение на отдел полиции в Удмуртии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Первомайский суд Ижевска отправил в СИЗО мужчину еще в декабре. Верховный суд Удмуртии в феврале продлил его арест до 1 мая", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранители предотвратили теракт в Удмуртии, где ранее судимый россиянин планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ в четверг.
