Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии - РИА Новости, 12.02.2026
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии
Суд арестовал до 1 мая мужчину, планировавшего устроить вооруженное нападение на отдел полиции в Удмуртии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T10:53:00+03:00
2026-02-12T10:53:00+03:00
2026-02-12T11:03:00+03:00
происшествия
ижевск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073833984_31:0:1274:699_1920x0_80_0_0_80c8b788f8d0f4fdcb478d6d1b91bd1c.jpg
ижевск
россия
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073833984_342:0:1274:699_1920x0_80_0_0_270ca24b8e41c13e002af275942e2f90.jpg
Происшествия, Ижевск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в отделе полиции в Удмуртии
