В Архангельской области осудили женщину за истязание ребенка

МУРМАНСК, 12 фев – РИА Новости. Няндомский районный суд Архангельской области приговорил 47-летнюю женщину, которая избивала дочь сожителя, не пускала ее домой и не давала спать, к трем годам одному месяцу колонии, сообщили

Как установил суд, с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года сожительница отца ребенка систематически избивала девочку скакалкой, ремнем, унижала, издевалась и оскорбляла.

"Оставив ученицу начальной школы без ключей от дома, не открывала ей дверь, часами не пускала малолетнего ребенка в дом, девочка грелась у батареи в подъезде, также истязательница забавы ради лишала ребенка сна, заставляя бегать по комнате до глубокой ночи", - рассказали в суде. Кроме того, девочку, страдавшую от педикулеза, мачеха оставила без необходимой медицинской помощи.

О преступлении стало известно, когда второклассница ушла из дома. Представителям соцслужб её отец заявил, что не будет забирать девочку, врач при осмотре обнаружил следы заболеваний и травм различной давности.

В региональной прокуратуре уточнили, что девочка 2016 года рождения. В ведомстве добавили, что на стадии предварительного следствия подсудимая признала вину частично, согласившись только с тем, что один раз причинила девочке побои.

"Вместе с тем в судебном заседании после исследования доказательств стороны обвинения подсудимая полностью признала вину", - пояснили в прокуратуре.

Женщина утверждала, что воспитывала непослушную девочку, заставляя усердно учиться. Как уточили в суде, сейчас ребенок проживает в семье опекунов, её здоровье вне опасности.