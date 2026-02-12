Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области осудили женщину за истязание ребенка - РИА Новости, 12.02.2026
10:37 12.02.2026
В Архангельской области осудили женщину за истязание ребенка
В Архангельской области осудили женщину за истязание ребенка
Новости
В Архангельской области осудили женщину за истязание ребенка

Жительницу Архангельской области осудили за избиение дочери сожителя

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МУРМАНСК, 12 фев – РИА Новости. Няндомский районный суд Архангельской области приговорил 47-летнюю женщину, которая избивала дочь сожителя, не пускала ее домой и не давала спать, к трем годам одному месяцу колонии, сообщили в суде.
Как установил суд, с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года сожительница отца ребенка систематически избивала девочку скакалкой, ремнем, унижала, издевалась и оскорбляла.
"Оставив ученицу начальной школы без ключей от дома, не открывала ей дверь, часами не пускала малолетнего ребенка в дом, девочка грелась у батареи в подъезде, также истязательница забавы ради лишала ребенка сна, заставляя бегать по комнате до глубокой ночи", - рассказали в суде. Кроме того, девочку, страдавшую от педикулеза, мачеха оставила без необходимой медицинской помощи.
О преступлении стало известно, когда второклассница ушла из дома. Представителям соцслужб её отец заявил, что не будет забирать девочку, врач при осмотре обнаружил следы заболеваний и травм различной давности.
В региональной прокуратуре уточнили, что девочка 2016 года рождения. В ведомстве добавили, что на стадии предварительного следствия подсудимая признала вину частично, согласившись только с тем, что один раз причинила девочке побои.
"Вместе с тем в судебном заседании после исследования доказательств стороны обвинения подсудимая полностью признала вину", - пояснили в прокуратуре.
Женщина утверждала, что воспитывала непослушную девочку, заставляя усердно учиться. Как уточили в суде, сейчас ребенок проживает в семье опекунов, её здоровье вне опасности.
"Суд назначил истязательнице наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная взята под стражу в зале суда", - говорится в сообщении суда.
