СК рассказал о пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе
Сотрудница техникума и несовершеннолетний учащийся пострадали при стрельбе в Анапе, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T02:10:00+03:00
2026-02-12T02:10:00+03:00
2026-02-12T09:00:00+03:00
анапа
россия
краснодарский край
Стрельба в колледже в Анапе
Возле техникума в Анапе 11 февраля произошла стрельба. Изначально сообщалось о двоих раненых, но теперь стало известно, что погиб охранник учебного заведения.
2026-02-12T02:10
true
PT0M27S
