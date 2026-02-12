Рейтинг@Mail.ru
02:10 12.02.2026 (обновлено: 09:00 12.02.2026)
СК рассказал о пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе
Сотрудница техникума и несовершеннолетний учащийся пострадали при стрельбе в Анапе, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 12.02.2026
2026
Стрельба в колледже в Анапе
Возле техникума в Анапе 11 февраля произошла стрельба. Изначально сообщалось о двоих раненых, но теперь стало известно, что погиб охранник учебного заведения.
происшествия, анапа, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, следственный комитет россии (ск рф), нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в техникуме в Анапе
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАнапский индустриальный техникум
Анапский индустриальный техникум - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Анапский индустриальный техникум
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сотрудница техникума и несовершеннолетний учащийся пострадали при стрельбе в Анапе, сообщили РИА Новости в СК России.
"Пострадавшие были госпитализированы", — говорится в заявлении.
Накануне днем студент открыл стрельбу в Анапском индустриальном техникуме. Погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше.
Злоумышленника задержали, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Николай Замарев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ПроисшествияАнапаРоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевСледственный комитет России (СК РФ)Нападение в техникуме в Анапе
 
 
