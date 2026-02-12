https://ria.ru/20260212/strelba-2073797467.html
Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в Анапе
Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы, сообщили РИА Новости в СК России.
