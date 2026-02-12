В Госдуме ждут снижения ставки ЦБ в пятницу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банк России на фоне снижения инфляции снизит ключевую ставку на заседании в пятницу на 0,5 п.п. - до 15,5%, допустил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В декабре 2025 года Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 13 февраля.

"Я обратил внимание, что инфляция начала, по последним данным снижаться. Причем по отношению к предыдущей неделе примерно в два раза... Все-таки тот рост цен, который в январе происходил, - он связан только с разовым влиянием налоговых решений. И эти решения себя исчерпают уже в следующие месяцы. Ну и соответственно, с моей точки зрения, у Центрального Банка есть возможность снизить ключевую ставку на полпроцента", - сказал Аксаков , комментируя вопрос о возможном решении ЦБ в эту пятницу.

По его словам, это небольшое снижение, но оно может подтвердить, что линия на смягчение денежно-кредитной политики связана прежде всего с инфляционными процессами, и она продолжается.

По последним данным Росстата , инфляция в России с 3 по 9 февраля составила 0,13% после 0,2% неделей ранее. С начала года цены выросли на 2,24%.

"Я думаю, что через месяц, на следующем заседании, Банк России может уже более решительно снизить ключевую ставку... на 1 процентный пункт", - добавил Аксаков.