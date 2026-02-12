Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме ждут снижения ставки ЦБ в пятницу - РИА Новости, 12.02.2026
00:13 12.02.2026
В Госдуме ждут снижения ставки ЦБ в пятницу
Банк России на фоне снижения инфляции снизит ключевую ставку на заседании в пятницу на 0,5 п.п. - до 15,5%, допустил в беседе с РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 12.02.2026
экономика
россия
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
россия
экономика, россия, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Банк России на фоне снижения инфляции снизит ключевую ставку на заседании в пятницу на 0,5 п.п. - до 15,5%, допустил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В декабре 2025 года Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых. Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в пятницу, 13 февраля.
"Я обратил внимание, что инфляция начала, по последним данным снижаться. Причем по отношению к предыдущей неделе примерно в два раза... Все-таки тот рост цен, который в январе происходил, - он связан только с разовым влиянием налоговых решений. И эти решения себя исчерпают уже в следующие месяцы. Ну и соответственно, с моей точки зрения, у Центрального Банка есть возможность снизить ключевую ставку на полпроцента", - сказал Аксаков, комментируя вопрос о возможном решении ЦБ в эту пятницу.
По его словам, это небольшое снижение, но оно может подтвердить, что линия на смягчение денежно-кредитной политики связана прежде всего с инфляционными процессами, и она продолжается.
По последним данным Росстата, инфляция в России с 3 по 9 февраля составила 0,13% после 0,2% неделей ранее. С начала года цены выросли на 2,24%.
"Я думаю, что через месяц, на следующем заседании, Банк России может уже более решительно снизить ключевую ставку... на 1 процентный пункт", - добавил Аксаков.
Ранее депутат говорил в интервью РИА Новости, что ключевая ставка к концу года снизится до 10%. Его прогноз остается неизменным.
ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФ
 
 
