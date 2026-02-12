Рейтинг@Mail.ru
В Китае оценили статью Медведева в РИА Новости о событиях Венесуэле
06:57 12.02.2026
В Китае оценили статью Медведева в РИА Новости о событиях Венесуэле
Авторская колонка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева для РИА Новости о событиях в Венесуэле является важным заявлением и анализом ситуации, заявил РИА...
в мире
венесуэла
сша
россия
дмитрий медведев
николас мадуро
силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Россия, Дмитрий Медведев, Николас Мадуро, Силия Флорес
Цзян Шисюэ: статья Медведева является хорошим анализом ситуации в Венесуэле

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Авторская колонка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева для РИА Новости о событиях в Венесуэле является важным заявлением и анализом ситуации, заявил РИА Новости профессор, директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ.
Ранее Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, подчеркнул, что позиция США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права. Николас Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции - персональным и функциональным.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
У России есть долгосрочные проекты в Венесуэле, заявил Песков
Вчера, 13:24
"Колонка Медведева является важным заявлением и анализом ситуации, а также демонстрацией поддержки Венесуэлы. Она также служит окном в шахматную игру великих держав, наглядно демонстрируя позицию, стратегию и нарративный подход России в этом вопросе", - сказал эксперт.
Говоря о возможном развитии дальнейших событий вокруг Венесуэлы, Цзян Шисюэ отметил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Венесуэлу, требуя от нее полного сближения с США. По словам эксперта, Венесуэла столкнется с трудным выбором и может оказаться в тупиковом положении. Под давлением США в стране могут быть проведены досрочные выборы, но кто будет представлять оппозицию, неизвестно.
"В обозримом будущем Венесуэле предстоит бороться за выход из четверного кризиса: политического, экономического, дипломатического и социального", - добавил эксперт.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал запрет США на сделки с нефтью Венесуэлы дискриминацией
Вчера, 13:18
 
