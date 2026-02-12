В Китае оценили статью Медведева в РИА Новости о событиях Венесуэле

ПЕКИН, 12 фев – РИА Новости. Авторская колонка зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева для РИА Новости о событиях в Венесуэле является важным заявлением и анализом ситуации, заявил РИА Новости профессор, директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ.
Ранее Медведев в авторской колонке, опубликованной на сайте РИА Новости, подчеркнул, что позиция США по раскручиванию политически мотивированного уголовного разбирательства в отношении действующего венесуэльского лидера не выдерживает никакой критики с точки зрения целого ряда основополагающих норм и принципов международного права. Николас Мадуро на момент американского нападения был находящимся у власти главой государства и обладал сразу двумя видами иммунитета от иностранной уголовной юстиции - персональным и функциональным.
Говоря о возможном развитии дальнейших событий вокруг Венесуэлы, Цзян Шисюэ отметил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление на Венесуэлу, требуя от нее полного сближения с США. По словам эксперта, Венесуэла столкнется с трудным выбором и может оказаться в тупиковом положении. Под давлением США в стране могут быть проведены досрочные выборы, но кто будет представлять оппозицию, неизвестно.
"В обозримом будущем Венесуэле предстоит бороться за выход из четверного кризиса: политического, экономического, дипломатического и социального", - добавил эксперт.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро с женой вину не признают.