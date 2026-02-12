https://ria.ru/20260212/starmer-2073923654.html
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 12.02.2026
Дмитриев заявил, что не может устоять перед троллингом над Стармером
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил о том, что не может устоять перед "троллингом" над премьером Великобритании Киром Стармером.
«
"Правда - не могу устоять", - написал Дмитриев в соцсети X к сообщению издания Huffpost о том, что Дмитриев не может устоять перед "троллингом" Стармера.
Он отметил, что и Стармеру не стоит сопротивляться. "Не следует превращать свою отставку в самый затяжной и унизительный публичный провал в британской истории", - также заявил Дмитриев.
Так издание отреагировало на сообщение Дмитриева с мнением о том, что мигранты уже контролируют руководство, государство и СМИ страны.