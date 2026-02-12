Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил о том, что не может устоять перед "троллингом" над премьером Великобритании Киром Стармером.

« "Правда - не могу устоять", - написал Дмитриев в соцсети X к сообщению издания Huffpost о том, что Дмитриев не может устоять перед "троллингом" Стармера.

Он отметил, что и Стармеру не стоит сопротивляться. "Не следует превращать свою отставку в самый затяжной и унизительный публичный провал в британской истории", - также заявил Дмитриев.