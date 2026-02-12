Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера - РИА Новости, 12.02.2026
14:59 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/starmer-2073923654.html
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера - РИА Новости, 12.02.2026
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T14:59:00+03:00
2026-02-12T14:59:00+03:00
в мире
россия
великобритания
кирилл дмитриев
кир стармер
российский фонд прямых инвестиций
в мире, россия, великобритания, кирилл дмитриев, кир стармер, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Кир Стармер, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев пошутил, что не может устоять перед троллингом Стармера

Дмитриев заявил, что не может устоять перед троллингом над Стармером

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил о том, что не может устоять перед "троллингом" над премьером Великобритании Киром Стармером.
«

"Правда - не могу устоять", - написал Дмитриев в соцсети X к сообщению издания Huffpost о том, что Дмитриев не может устоять перед "троллингом" Стармера.

Он отметил, что и Стармеру не стоит сопротивляться. "Не следует превращать свою отставку в самый затяжной и унизительный публичный провал в британской истории", - также заявил Дмитриев.
Так издание отреагировало на сообщение Дмитриева с мнением о том, что мигранты уже контролируют руководство, государство и СМИ страны.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Стармер потерпел неудачу во всем, заявил Дмитриев
11 февраля, 12:04
 
