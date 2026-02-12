Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий - РИА Новости, 12.02.2026
22:17 12.02.2026
Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий
Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий
США в случае отказа Ирана заключить сделку перейдут ко "второй фазе" действий, она станет очень тяжелой для Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.02.2026
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий

Трамп пригрозил Ирану второй фазой действий в случае отказа от сделки

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. США в случае отказа Ирана заключить сделку перейдут ко "второй фазе" действий, она станет очень тяжелой для Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я буду говорить с ними (с Ираном - ред.) столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить с ними сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Трамп рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца
Заголовок открываемого материала