Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий
Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий
США в случае отказа Ирана заключить сделку перейдут ко "второй фазе" действий, она станет очень тяжелой для Тегерана, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 12.02.2026
Трамп пригрозил Ирану "второй фазой" действий
Трамп пригрозил Ирану второй фазой действий в случае отказа от сделки