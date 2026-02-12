https://ria.ru/20260212/ssha-2074040608.html
США расширяют кампанию по лишению иностранцев гражданства, сообщает NBC
США расширяют кампанию по лишению иностранцев гражданства, сообщает NBC
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа в рамках борьбы с иммиграцией активно работает над отзывом гражданства США у американцев, родившихся за пределами страны, сообщил в четверг телеканал NBC
"Администрация Трампа
значительно расширяет усилия по лишению гражданства США
американцев иностранного происхождения, поскольку она работает над сокращением иммиграции", - говорится в публикации канала.
Источники отмечают, что в течение нескольких прошедших месяцев, служба гражданства и иммиграции США (USCIS) направляла экспертов в свои подразделения по всей стране, чтобы выяснить кого из получивших гражданство через эти подразделения можно его лишить.
Американские чиновники решили, что размещение сотрудников "на местах" в более чем 80 подразделениях службы будет более эффективным, чем обработка всех подобных дел через один офис.
При этом один из людей, знакомых с процессом, добавил, что власти США рассчитывают, что таким образом получится отзывать гражданство у 100-200 человек в месяц.
В самой USCIS заявили, что служба пересматривает решения о выдаче гражданства только в том случае, если есть достоверные доказательства того, что оно было получено мошенническим путем.
В день инаугурации 20 января 2025 года Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.