Рейтинг@Mail.ru
Рютте: США смогут поставить оружие на 15 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ssha-2074026468.html
Рютте: США смогут поставить оружие на 15 миллиардов долларов для Украины
Рютте: США смогут поставить оружие на 15 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 12.02.2026
Рютте: США смогут поставить оружие на 15 миллиардов долларов для Украины
США заверили, что смогут поставить вооружение стоимостью 12-15 миллиардов долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:02:00+03:00
2026-02-12T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
марк рютте
нато
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983382385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27dee8bdf34a14fa0081f7a45537aa56.jpg
https://ria.ru/20260212/ukraina-2073944867.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983382385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18f4e2558c42f7f42bbd6f2fb829dbe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, марк рютте, нато, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Марк Рютте, НАТО, Мирный план США по Украине
Рютте: США смогут поставить оружие на 15 миллиардов долларов для Украины

Рютте: США смогут поставить оружие на 12-15 млрд долларов для передачи Украине

© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. США заверили, что смогут поставить вооружение стоимостью 12-15 миллиардов долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.
"Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов, и только США способны поставлять их в таких масштабах", - сказал Рютте.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Киев срывает усилия по урегулированию, заявил постпред России
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевМарк РюттеНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала