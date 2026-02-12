Рютте: США смогут поставить оружие на 15 миллиардов долларов для Украины

БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. США заверили, что смогут поставить вооружение стоимостью 12-15 миллиардов долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.