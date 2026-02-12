США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа тайно направила в Иран около 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после завершения протестов и ограничения доступа к сети, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
По данным издания, госдепартамент закупил почти 7 тысяч устройств, большинство — в январе, чтобы помочь противникам властей обходить интернет-блокировки. Решение было принято после того, как представители администрации согласились перенаправить часть средств с других программ поддержки интернет-доступа в Иране на покупку терминалов. Отмечается, что Трамп был осведомлен о поставках, однако чиновники не знают, одобрял ли он этот план лично.
Тегеран ранее неоднократно обвинял Вашингтон в содействии протестам, вспыхнувшим на фоне экономических трудностей и жесткой политики властей, однако США отвергали подобные утверждения. Во время демонстраций Трамп призывал иранцев продолжать выступления, заявляя, что "помощь уже в пути".
Владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение, однако, по оценкам аналитиков и активистов, десятки тысяч жителей уже используют спутниковый интернет для связи и обмена информацией вне государственного контроля.
