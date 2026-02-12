Рейтинг@Mail.ru
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2026
20:14 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ssha-2074020517.html
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2026
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа тайно направила в Иран около 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после завершения протестов и... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T20:14:00+03:00
2026-02-12T20:14:00+03:00
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411946_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_221ae4f9a486bd14729b2f4b4349de6b.jpg
https://ria.ru/20260211/tramp-2073785720.html
https://ria.ru/20260211/ssha-2073754184.html
иран
сша
вашингтон (штат)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
США тайно направили терминалы Starlink в Иран, пишут СМИ

WSJ: США тайно отправили в Иран около 6 тысяч терминалов Starlink

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа тайно направила в Иран около 6 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink после завершения протестов и ограничения доступа к сети, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.
По данным издания, госдепартамент закупил почти 7 тысяч устройств, большинство — в январе, чтобы помочь противникам властей обходить интернет-блокировки. Решение было принято после того, как представители администрации согласились перенаправить часть средств с других программ поддержки интернет-доступа в Иране на покупку терминалов. Отмечается, что Трамп был осведомлен о поставках, однако чиновники не знают, одобрял ли он этот план лично.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
США перебрасывают дополнительные силы в сторону Ирана
11 февраля, 23:28
Как пишет газета, это первый известный случай прямой отправки Starlink в Иран со стороны США и признак того, что Вашингтон сделал больше для поддержки антиправительственных настроений, чем считалось ранее. Белый дом от комментариев отказался.
Тегеран ранее неоднократно обвинял Вашингтон в содействии протестам, вспыхнувшим на фоне экономических трудностей и жесткой политики властей, однако США отвергали подобные утверждения. Во время демонстраций Трамп призывал иранцев продолжать выступления, заявляя, что "помощь уже в пути".
Владение терминалами Starlink в Иране незаконно и может повлечь многолетнее тюремное заключение, однако, по оценкам аналитиков и активистов, десятки тысяч жителей уже используют спутниковый интернет для связи и обмена информацией вне государственного контроля.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Иран не получал от США конкретных предложений, заявил глава совбеза
11 февраля, 19:35
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
