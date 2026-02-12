Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ssha-2074017032.html
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире - РИА Новости, 12.02.2026
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире
Генсек США Марк Рютте ошибочно назвал США самой большой страной в мире, тогда как в реальности они занимают лишь четвертое место по площади. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T19:49:00+03:00
2026-02-12T19:49:00+03:00
в мире
сша
россия
канада
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:154:3076:1884_1920x0_80_0_0_a2b48eec6a46849b3f38e02dd93c3598.jpg
https://ria.ru/20260126/nato-2070386637.html
сша
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784184438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_212ddae8ea08db7a38aad79b858b673f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, канада, марк рютте
В мире, США, Россия, Канада, Марк Рютте
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире

Рютте ошибочно назвал США самой большой страной в мире

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 12 фев - РИА Новости. Генсек США Марк Рютте ошибочно назвал США самой большой страной в мире, тогда как в реальности они занимают лишь четвертое место по площади.
Первое место по площади среди государств занимает Россия, второе и третье - Канада и Китай. США является четвертой по площади страной в мире.
"Вы должны понимать, что соединенные Штаты - это самая большая страна на Земле", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Генсек НАТО заявил о конце эпохи опеки США над европейской безопасностью
26 января, 18:06
 
В миреСШАРоссияКанадаМарк Рютте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала