Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире - РИА Новости, 12.02.2026
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире
Генсек США Марк Рютте ошибочно назвал США самой большой страной в мире, тогда как в реальности они занимают лишь четвертое место по площади. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
сша
россия
канада
марк рютте
сша
россия
канада
Генсек НАТО ошибочно назвал США самой большой страной в мире
Рютте ошибочно назвал США самой большой страной в мире