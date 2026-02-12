США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США сохраняют готовность оперативно реагировать на любые угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских сил с базы Ат-Танф в Сирии, заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.