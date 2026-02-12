https://ria.ru/20260212/ssha-2073999731.html
США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф
США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф - РИА Новости, 12.02.2026
США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф
США сохраняют готовность оперативно реагировать на любые угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских сил с РИА Новости, 12.02.2026
CENTCOM: США готовы ответить на любые угрозы ИГ после вывода сил с базы Ат-Танф