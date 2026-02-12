Рейтинг@Mail.ru
США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф
18:27 12.02.2026
США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф
США сохраняют готовность оперативно реагировать на любые угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских сил с
2026-02-12T18:27:00+03:00
2026-02-12T18:27:00+03:00
в мире
сша
сирия
россия
исламское государство*
вооруженные силы сша
в мире, сша, сирия, россия, исламское государство*, вооруженные силы сша
В мире, США, Сирия, Россия, Исламское государство*, Вооруженные силы США
США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф

CENTCOM: США готовы ответить на любые угрозы ИГ после вывода сил с базы Ат-Танф

© Public DomainБоевой пост в окрестностях базы Ат-Танф
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Public Domain
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. США сохраняют готовность оперативно реагировать на любые угрозы со стороны террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских сил с базы Ат-Танф в Сирии, заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
«

"Американские силы сохраняют готовность ответить на любые угрозы ИГ*, возникающие в регионе, поддерживая усилия партнеров по предотвращению возрождения террористической сети", — сказал Купер, чьи слова приводит в своем заявлении CENTCOM.

Он подчеркнул, что "сохранение давления на ИГ* имеет ключевое значение для защиты территории США и укрепления региональной безопасности".
Ранее в четверг министерство обороны Сирии сообщило, что подразделения сирийской армии взяли под контроль базу Ат-Танф и начали развертывание сил в районе сирийско-иракско-иорданской границы.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
База Ат-Танф перешла под контроль сирийской армии
Вчера, 14:38
 
