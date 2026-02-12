Глава минэнерго США рассказал о продаже венесуэльской нефти

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты уже реализовали продажу венесуэльской нефти на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.

Райт подчеркнул, что, несмотря на формальный контроль Каракаса над внутренними процессами, Вашингтон располагает значительными рычагами влияния на временные власти страны, поскольку основной источник доходов венесуэльского правительства связан с нефтяными поступлениями.

"Если они будут двигаться по пути позитивных изменений, выгодных американцам и улучшающих перспективы жизни людей в Венесуэле, эти средства будут поступать. Если они отклонятся от этого курса, у нас просто колоссальные рычаги влияния", — пригрозил глава минэнерго США.