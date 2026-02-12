https://ria.ru/20260212/ssha-2073966207.html
Глава минэнерго США рассказал о продаже венесуэльской нефти
Глава минэнерго США рассказал о продаже венесуэльской нефти - РИА Новости, 12.02.2026
Глава минэнерго США рассказал о продаже венесуэльской нефти
Соединенные Штаты уже реализовали продажу венесуэльской нефти на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще... РИА Новости, 12.02.2026
Экономика, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Николас Мадуро
Глава минэнерго США рассказал о продаже венесуэльской нефти
Райт: США уже продали венесуэльскую нефть на $1 млрд
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты уже реализовали продажу венесуэльской нефти на сумму свыше 1 миллиарда долларов, а в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов, заявил в четверг министр энергетики США Крис Райт.
"Было продано венесуэльской нефти более чем на 1 миллиард долларов, и в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные продажи еще примерно на 5 миллиардов", — цитирует слова американского министра телеканал NBC News.
По словам чиновника, ставшего первым должностным лицом США
, посетившим Венесуэлу
со дня похищения президента Николаса Мадуро
, взаимодействие Вашингтона
и Каракаса
"началось чрезвычайно успешно". "Она (уполномоченный президент страны Дельси Родригес - ред.) предоставила информацию, и все, что мы знаем на данный момент, оказалось правдой. Были проведены масштабные позитивные изменения, включая уже в первые недели пересмотр закона об углеводородах", — отметил министр.
Райт подчеркнул, что, несмотря на формальный контроль Каракаса над внутренними процессами, Вашингтон располагает значительными рычагами влияния на временные власти страны, поскольку основной источник доходов венесуэльского правительства связан с нефтяными поступлениями.
"Если они будут двигаться по пути позитивных изменений, выгодных американцам и улучшающих перспективы жизни людей в Венесуэле, эти средства будут поступать. Если они отклонятся от этого курса, у нас просто колоссальные рычаги влияния", — пригрозил глава минэнерго США.