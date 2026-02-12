Рейтинг@Mail.ru
НАТО слишком сильно зависит от США, заявил экс-глава альянса - РИА Новости, 12.02.2026
14:13 12.02.2026
НАТО слишком сильно зависит от США, заявил экс-глава альянса
андерс фог расмуссен, марк рютте, дональд трамп, нато, politico, евросоюз
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. НАТО без участия в нём США - ничто, а в случае решения Вашингтона покинуть организацию европейцам придётся создавать своё "европейское НАТО", считает экс-глава альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен.
"Очевидно, что НАТО ничто без Соединённых Штатов. Так, если Соединённые Штаты решат не участвовать в НАТО или пренебречь НАТО, европейцам придётся создать европейское НАТО, сконцентрированное вокруг коалиции желающих европейских стран, которые способны и готовы защищать Европу", - заявил Расмуссен изданию Politico.
По его словам, Европа "всё ещё слишком зависима" от Вашингтона, а думать о полном разрыве между Европой и США - фантазия. Тем не менее, он указал на усиление среди европейцев "мышления о снижении рисков".
Ранее газета Politico писала, что главной задачей генсека НАТО Марка Рютте на данный момент является недопущение выхода США из альянса. Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами 26 января призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
