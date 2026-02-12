НАТО слишком сильно зависит от США, заявил экс-глава альянса

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. НАТО без участия в нём США - ничто, а в случае решения Вашингтона покинуть организацию европейцам придётся создавать своё "европейское НАТО", считает экс-глава альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен.