США понимают привлекательность российского рынка, заявили в МИД

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. США понимают привлекательность российского рынка, но действия Вашингтона заставляют усомниться в искренности их намерений, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы видим, что американцы понимают привлекательность российского рынка. И то, что есть трек переговоров (главы РФПИ - ред.) Кирилла Дмитриева с американским в том числе бизнесом, это говорит о многом. О том, что они понимают ценность такого взаимодействия", - сказал Биричевский в беседе с агентством.
Однако действия Вашингтона заставляют усомниться в искренности его подходов, отметил дипломат.
"Но, к сожалению, те вещи, о которых я говорил, про США, те угрозы третьим странам в виде пошлин, еще чего-то, лишь бы они не сотрудничали с Россией, это уводит весь этот дискурс в какую-то другую сторону. Есть сомнения в искренности подходов многих наших западных, в том числе американских коллег", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять принятые его предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и иные меры экономического воздействия, несмотря на заявления о ярких перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона.
