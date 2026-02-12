Рейтинг@Mail.ru
США понимают привлекательность российского рынка, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/ssha-2073817449.html
США понимают привлекательность российского рынка, заявили в МИД
США понимают привлекательность российского рынка, заявили в МИД - РИА Новости, 12.02.2026
США понимают привлекательность российского рынка, заявили в МИД
США понимают привлекательность российского рынка, но действия Вашингтона заставляют усомниться в искренности их намерений, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:07:00+03:00
2026-02-12T09:07:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дмитрий биричевский
кирилл дмитриев
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260212/kompanii-2073805716.html
https://ria.ru/20250904/moskva-2039705698.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дмитрий биричевский, кирилл дмитриев, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Биричевский, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций
США понимают привлекательность российского рынка, заявили в МИД

Биричевский усомнился в искренности действий США по российскому рынку

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. США понимают привлекательность российского рынка, но действия Вашингтона заставляют усомниться в искренности их намерений, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы видим, что американцы понимают привлекательность российского рынка. И то, что есть трек переговоров (главы РФПИ - ред.) Кирилла Дмитриева с американским в том числе бизнесом, это говорит о многом. О том, что они понимают ценность такого взаимодействия", - сказал Биричевский в беседе с агентством.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В МИД назвали последствия для компаний, "плохо" ушедших из России
05:39
Однако действия Вашингтона заставляют усомниться в искренности его подходов, отметил дипломат.
"Но, к сожалению, те вещи, о которых я говорил, про США, те угрозы третьим странам в виде пошлин, еще чего-то, лишь бы они не сотрудничали с Россией, это уводит весь этот дискурс в какую-то другую сторону. Есть сомнения в искренности подходов многих наших западных, в том числе американских коллег", - подчеркнул он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять принятые его предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и иные меры экономического воздействия, несмотря на заявления о ярких перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МИД оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок
4 сентября 2025, 16:16
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДмитрий БиричевскийКирилл ДмитриевСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала