08:43 12.02.2026
США готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана, считает Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что США готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана, по его словам, упорство в решении всех вопросов может вызвать... РИА Новости, 12.02.2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 12 фев - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан считает, что США готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана, по его словам, упорство в решении всех вопросов может вызвать войну в регионе, сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявления министра изданию.
"Хакан Фидан, сыгравший важную роль в посреднических усилиях по предотвращению конфликта, сообщил FT, что Вашингтон дал понять, что готов проявить гибкость в отношении ключевого требования о прекращении Ираном всего обогащения урана. Это условие долгое время было критическим препятствием для сделки, поскольку Иран настаивает на своем праве обогащать уран как участник договора о нераспространении ядерного оружия", - пишет издание.
Глава турецкой дипломатии также заявил, что "и США, и Иран, похоже, готовы пойти на компромисс для заключения ядерной сделки", но предупредил, что расширение переговоров на программу баллистических ракет Тегерана и упорство в этом вопросе рискует привести "только к новой войне", уточнило издание.
Американские летательные аппараты заметили вблизи границы Ирана
