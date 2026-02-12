Рейтинг@Mail.ru
06:19 12.02.2026 (обновлено: 09:23 12.02.2026)
Американские летательные аппараты заметили вблизи границы Ирана
Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton заметили у иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. РИА Новости, 12.02.2026
в мире, сша, иран, бахрейн, дональд трамп, northrop grumman, boeing p-8a poseidon, министерство обороны сша
© Фото : U.S. Navy / Erik HildebrandtРазведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США
© Фото : U.S. Navy / Erik Hildebrandt
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton заметили у иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно маршруту движения, воздушное судно вылетело из Бахрейна и кружило в небе над Ормузским проливом, а дрон — из Абу-Даби и патрулировал Оманский залив.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Источник оценил способность Израиля провести операцию против Ирана без США
9 февраля, 16:11

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.

Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

На минувшей неделе представители Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
По данным газеты NYT, при провале диалога Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции по ослаблению иранского руководства, а также рейды американских сил на территорию страны.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи
7 февраля, 11:49
 
