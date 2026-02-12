https://ria.ru/20260212/ssha-2073807548.html
Американские летательные аппараты заметили вблизи границы Ирана
Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton заметили у иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T06:19:00+03:00
2026-02-12T06:19:00+03:00
2026-02-12T09:23:00+03:00
в мире
сша
иран
бахрейн
дональд трамп
northrop grumman
boeing p-8a poseidon
министерство обороны сша
сша
иран
бахрейн
тегеран (город)
ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon и беспилотник MQ-4C Triton заметили у иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно маршруту движения, воздушное судно вылетело из Бахрейна и кружило в небе над Ормузским проливом
, а дрон — из Абу-Даби и патрулировал Оманский залив
.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США
Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года
. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет
сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
На минувшей неделе представители Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
По данным газеты NYT, при провале диалога Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции по ослаблению иранского руководства, а также рейды американских сил на территорию страны.