Запущенный с Байконура метеорологический спутник успешно выведен на орбиту

Старт изначально должен был состояться 15 декабря 2025 года, однако "в ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты". Поэтому пуск перенесли, отметив, что это не повлияет на запланированную научную программу и все цели будет выполнены.

Геостационарные космические аппараты "Электро - Л" используются для круглосуточного мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.