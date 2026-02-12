Рейтинг@Mail.ru
Запущенный с Байконура метеорологический спутник успешно выведен на орбиту
22:02 12.02.2026
Запущенный с Байконура метеорологический спутник успешно выведен на орбиту
Разгонный блок "ДМ-03", запущенный на "Протон-М" с космодрома Байконур, вывел на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" №5, трансляцию пуска в четверг... РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Разгонный блок "ДМ-03", запущенный на "Протон-М" с космодрома Байконур, вывел на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" №5, трансляцию пуска в четверг ведёт "Роскосмос".
"Метеоспутник "Электро-Л" №5 выведен на орбиту", - сообщил "Роскосмос".

Высота орбиты выведения составляет 35 406 километров. Спутнику "Электро-Л" в дальнейшем придется самостоятельно достигнуть целевой орбиты, высота которой составляет 35 786 километров.
Старт изначально должен был состояться 15 декабря 2025 года, однако "в ходе плановых предстартовых проверок всех систем диагностировано локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты". Поэтому пуск перенесли, отметив, что это не повлияет на запланированную научную программу и все цели будет выполнены.
Геостационарные космические аппараты "Электро - Л" используются для круглосуточного мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ. Каждый аппарат находится над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.
Сборка ракет-носителей Протон в центре имени Хруничева - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Ракету "Протон-М" сняли со стартового стола на Байконуре, сообщил источник
14 декабря 2025, 23:00
 
НаукаБайконур (город)РоскосмосПротон-МКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
