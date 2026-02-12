Sputnik начинает сотрудничество с Ганой

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с Университетом медиа, искусств и коммуникаций Ганы (UniMAC). В церемонии приняли участие директор Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и проректор университета Эрик Опоку Менса.

Приветствуя участников церемонии, советник Посольства Российской Федерации в Гане Наталья Муженникова отметила: "Приветствуем подписание меморандума между агентством Sputnik и Университетом медиа, искусств и коммуникаций. Пусть эта "первая ласточка" послужит углублению взаимопонимания между Россией и Ганой, поспособствует взаимному обогащению наших стран и поможет молодому поколению совершенствовать свои знания".

По итогам подписания Василий Пушков подчеркнул значимость расширения сотрудничества с Ганой: "Мы рассматриваем Гану как одного из ключевых партнёров России в Западной Африке. Для нас важно не только обмениваться опытом в сфере медиакоммуникаций, но и создавать совместные образовательные и просветительские проекты. Уверен, что взаимодействие со студентами и преподавателями UniMAC в рамках программы SputnikPro и других инициатив позволит выстроить устойчивые профессиональные связи и откроет новые возможности для будущих ганских журналистов".

Проректор университета Эрик Опоку Менса заявил: "Университет медиа, искусств и коммуникаций (UniMAC) гордится началом этого стратегического партнёрства со Sputnik. В эпоху, когда информация формирует политику, это сотрудничество позволяет голосу Африки выйти на глобальную сцену через аутентичный сторителлинг. Сотрудничая со Sputnik, мы не просто перенимаем опыт, мы оснащаем наших студентов и преподавателей инструментами, которые позволят им представлять нарратив нашего континента с профессиональной ответственностью и соблюдением журналистских стандартов".