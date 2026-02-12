Рейтинг@Mail.ru
17:25 12.02.2026
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой - РИА Новости, 12.02.2026
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой
Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с Университетом медиа, искусств и коммуникаций Ганы (UniMAC). В... РИА Новости, 12.02.2026
Гана, Россия, Западная Африка, Sputnik

Sputnik начинает сотрудничество с Ганой

© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Дирекции международного сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков
Директор Дирекции международного сотрудничества Международной медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Директор Дирекции международного сотрудничества Международной медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik заключило меморандум о взаимопонимании с Университетом медиа, искусств и коммуникаций Ганы (UniMAC). В церемонии приняли участие директор Дирекции международного сотрудничества медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков и проректор университета Эрик Опоку Менса.
Приветствуя участников церемонии, советник Посольства Российской Федерации в Гане Наталья Муженникова отметила: "Приветствуем подписание меморандума между агентством Sputnik и Университетом медиа, искусств и коммуникаций. Пусть эта "первая ласточка" послужит углублению взаимопонимания между Россией и Ганой, поспособствует взаимному обогащению наших стран и поможет молодому поколению совершенствовать свои знания".
© РИА Новости / Виталий БелоусовSputnik начинает сотрудничество с Ганой
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой
По итогам подписания Василий Пушков подчеркнул значимость расширения сотрудничества с Ганой: "Мы рассматриваем Гану как одного из ключевых партнёров России в Западной Африке. Для нас важно не только обмениваться опытом в сфере медиакоммуникаций, но и создавать совместные образовательные и просветительские проекты. Уверен, что взаимодействие со студентами и преподавателями UniMAC в рамках программы SputnikPro и других инициатив позволит выстроить устойчивые профессиональные связи и откроет новые возможности для будущих ганских журналистов".
Проректор университета Эрик Опоку Менса заявил: "Университет медиа, искусств и коммуникаций (UniMAC) гордится началом этого стратегического партнёрства со Sputnik. В эпоху, когда информация формирует политику, это сотрудничество позволяет голосу Африки выйти на глобальную сцену через аутентичный сторителлинг. Сотрудничая со Sputnik, мы не просто перенимаем опыт, мы оснащаем наших студентов и преподавателей инструментами, которые позволят им представлять нарратив нашего континента с профессиональной ответственностью и соблюдением журналистских стандартов".
© РИА Новости / Виталий БелоусовSputnik начинает сотрудничество с Ганой
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Sputnik начинает сотрудничество с Ганой
Университет медиа, искусств и коммуникаций (UniMAC) — государственный университет, расположенный в Аккре. Учебное заведение было создано в 2020 году в результате объединения профильных институтов медиа и коммуникаций. Университет готовит специалистов в области журналистики, кино, телевидения, цифровых медиа и коммуникационных технологий, представляя собой один из ведущих центров профессионального медиаобразования в стране.
