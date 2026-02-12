https://ria.ru/20260212/spiker-2073811270.html
Спикер парламента Киргизии подал в отставку
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку, свое решение он озвучил в четверг на заседании законодательного собрания страны. РИА Новости, 12.02.2026
