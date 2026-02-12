Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Киргизии подал в отставку - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/spiker-2073811270.html
Спикер парламента Киргизии подал в отставку
Спикер парламента Киргизии подал в отставку - РИА Новости, 12.02.2026
Спикер парламента Киргизии подал в отставку
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку, свое решение он озвучил в четверг на заседании законодательного собрания страны. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:39:00+03:00
2026-02-12T07:39:00+03:00
в мире
киргизия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058766195_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_5c872424abddd708e69f76f8675017a3.jpg
https://ria.ru/20260211/otstavka-2073542893.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058766195_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_896a7f8ffe31f86c1e63d796900e1bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия
В мире, Киргизия
Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Спикер парламента Киргизии Тургунбек уулу подал в отставку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурланбек Тургунбек уулу
Нурланбек Тургунбек уулу - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурланбек Тургунбек уулу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 12 фев – РИА Новости. Спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку, свое решение он озвучил в четверг на заседании законодательного собрания страны.
"На фоне всех прошедших событий считаю важным отметить: я не служу одному или двум лицам, я служу государству и народу. Я принял решение подать в отставку по собственному желанию", - заявил Тургунбек уулу.
Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киргизии отправили в отставку трех зампредседателей ГКНБ
Вчера, 00:20
 
В миреКиргизия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала