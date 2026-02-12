В Генштабе высоко оценили работу военнослужащих из Чечни в зоне СВО

ГРОЗНЫЙ, 12 фев — РИА Новости. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский высоко оценил действия чеченских военнослужащих в зоне СВО и подчеркнул значительный вклад региона в общее дело, сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
«
"Встретился с начальником главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – заместителем начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковником Евгением Бурдинским. Евгений Владимирович дал высокую оценку действиям наших военнослужащих, подчеркнув значительный вклад региона в общее дело", - написал Даудов в Telegram-канале.
Председатель правительства Чечни сообщил, что с обсудил с Бурдинским ход выполнения боевых задач в зоне спецоперации территориальными подразделениями Минобороны РФ, их оснащение, обеспечение на передовой, а также вопросы, требующие внимания военного ведомства.
"Все поднятые в ходе беседы вопросы получили положительное решение", – добавил он.
Кадыров заявил о выполнении всех целей СВО
14 декабря 2025, 17:46