Рейтинг@Mail.ru
В Генштабе высоко оценили работу военнослужащих из Чечни в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:05 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/spetsoperatsiya-2074049180.html
В Генштабе высоко оценили работу военнослужащих из Чечни в зоне СВО
В Генштабе высоко оценили работу военнослужащих из Чечни в зоне СВО - РИА Новости, 12.02.2026
В Генштабе высоко оценили работу военнослужащих из Чечни в зоне СВО
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский высоко... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T23:05:00+03:00
2026-02-12T23:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
евгений бурдинский
магомед даудов
чеченская республика (чечня)
генштаб вс россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880476_505:219:3209:1740_1920x0_80_0_0_688a28813cd30e4dd92ba7db4da5fa28.jpg
https://ria.ru/20251214/kadyrov-2061987134.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782880476_581:103:3174:2048_1920x0_80_0_0_e3b155a488748c4b92e1394aba62bf74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений бурдинский, магомед даудов, чеченская республика (чечня), генштаб вс россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Бурдинский, Магомед Даудов, Чеченская республика (Чечня), Генштаб ВС России
В Генштабе высоко оценили работу военнослужащих из Чечни в зоне СВО

Даудов сообщил, что Бурдинский высоко оценил действия бойцов из Чечни в зоне СВО

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова
Боевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГРОЗНЫЙ, 12 фев — РИА Новости. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский высоко оценил действия чеченских военнослужащих в зоне СВО и подчеркнул значительный вклад региона в общее дело, сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
«

"Встретился с начальником главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации – заместителем начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковником Евгением Бурдинским. Евгений Владимирович дал высокую оценку действиям наших военнослужащих, подчеркнув значительный вклад региона в общее дело", - написал Даудов в Telegram-канале.

Председатель правительства Чечни сообщил, что с обсудил с Бурдинским ход выполнения боевых задач в зоне спецоперации территориальными подразделениями Минобороны РФ, их оснащение, обеспечение на передовой, а также вопросы, требующие внимания военного ведомства.
"Все поднятые в ходе беседы вопросы получили положительное решение", – добавил он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Кадыров заявил о выполнении всех целей СВО
14 декабря 2025, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений БурдинскийМагомед ДаудовЧеченская республика (Чечня)Генштаб ВС России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала