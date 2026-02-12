МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ПВО за сутки сбила пять украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и 211 беспилотников ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны России.

ВСУ потеряли 1270 военнослужащих за сутки. Армия России нанесла групповой удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ, сообщило в четверг министерство обороны РФ. ВСУ за сутки потеряли свыше 390 военнослужащих и два бронетранспортера в зоне действия группировки "Восток". А российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 315 военнослужащих ВСУ, танк Leopard производства ФРГ, боевую бронированную машину, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 113 737 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27620 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33 234 орудия полевой артиллерии и минометов, 54 176 единиц специальной военной автомобильной техники.

Знай наших!

Российская ПВО зафиксировала пять сбитых крылатых ракет большой дальности "Фламинго", шесть управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и 211 беспилотников. В связи с активными боевыми действиями на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что почти 3,7 тысячи многоквартирных домов в столице остались без теплоснабжения, а часть потребителей в Киеве и четырех областях столкнулись с отключениями электроэнергии.

Над Курской областью были сбиты 43 украинских беспилотника, а также зафиксировано 34 артиллерийских обстрела со стороны ВСУ по приграничным районам региона. Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что пострадавших нет.

Удары российских ракетных комплексов "Искандер" и системы залпового огня "Торнадо" по районам сосредоточения резервов ВСУ на харьковском направлении привели к уничтожению артиллерийской установки и до 20 единиц автомобильной техники.

На сумском направлении украинские войска предприняли две безуспешные контратаки, а командование ВСУ запросило у пограничной службы военнослужащих погранотрядов для усиления передовой из-за нехватки личного состава. По информации журнала Foreign Policy, Украина испытывает дефицит дальнобойных боеприпасов, включая те, которые могут использоваться с систем HIMARS.

Подлость ВСУ

Более 9,1 тысячи уголовных дел возбуждено за преступления киевского режима, сообщили РИА Новости в СК РФ. В числе преступлений: расстрел мирного жителя в Родинском, который пытался вместе с женой сбежать из подвала дома в сторону российских морпехов. Также упоминается подрыв машины скорой помощи на мине на подъезде к городу Алешки, тогда медработники не пострадали. Кроме того, детская площадка попала под удар ВСУ в запорожской Васильевке, обошлось без пострадавших. Еще боевики ВСУ обстреляли гражданский автомобиль с пожилой парой в районе Константиновки в ДНР, в результате чего мирные жители погибли. Кроме того, украинские военные в Родинском в ДНР прикрывались мирными жителями, которых согнали в подвал дома, где находились сами, чтобы по нему не били российские дроны, а также множество других преступлений.

На передовой у ВСУ мало что получается, поэтому они "переходят" на мирных жителей России и Украины и начинают "стрелять в спину". Например, приговоренный в Крыму к 20 годам колонии агент Киева рассказал, как украинские спецслужбы шантажировали его, вынудили к госизмене и какие именно сведения интересовали СБУ. Агент СБУ, собиравший взрывное устройство для теракта в Крыму, приговорен к 20 годам колонии. Следственный комитет России заочно обвинил командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов ВСУ Александра Щепцова в пяти терактах, он объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в СК РФ. А военные РФ проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах ВСУ, их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Благодаря качественной работе бойцов РФ, украинских военнослужащих на передовой становится с каждым днем все меньше. Однако ВСУ привлекают в свои батальоны различных наемников из разных стран. Так называемый "чеченский батальон шейха Мансура"* в составе ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев, следует из агентурного сообщения Службы безопасности Украины (СБУ), которое попало в распоряжение РИА Новости. А наибольшее количество наемников, воюющих на стороне ВСУ , являются гражданами стран Латинской Америки , в частности Колумбии , сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

У рояля все те же

В последние дни Киев и его спонсоры активно работали над тем, чтобы сорвать усилия дипломатов России США по урегулированию украинского конфликта, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский . Он отметил, что действия Запада направлены на затягивание конфликта, а разговоры о мире выглядят лицемерно на фоне атак ВСУ по гражданским объектам. Полянский также указал на равнодушие европейских русофобов к желаниям украинцев и их будущему после конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача самолетов из Европы невозможна из-за отсутствия производственных мощностей, а заявления Владимира Зеленского о выборах до прекращения огня являются глумлением над украинскими гражданами. Тем временем Нидерланды предоставят Украине тренажеры для истребителей F-16, а посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа желает прямого участия США в конфликте.

Россия настроена на дальнейший диалог с США на равных условиях, если потребуется "в режиме жесткого торга", заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков . Однако режим Зеленского продолжает рассчитывать на перевооружение и продолжение конфликта вместо диалога с Россией, наращивая атаки во время переговоров.

Захарова также отметила, что именно Евросоюз не позволяет киевскому режиму пойти на компромиссы для урегулирования конфликта. Политический директор венгерского премьера Балаж Орбан подчеркнул, что Европа расплачивается своим будущим за финансирование конфликта на Украине, поэтому Венгрия не будет в этом участвовать.

Новейшие разработки показаны Белоусову

Министру обороны РФ Андрею Белоусову представили разработанный в "Южной" группировке войск опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр закрытой связи. Также ему показали произведенные специалистами "Южной" группировки наземные робототехнические комплексы (НРТК) и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые постоянно модернизируются и оснащаются модулями с учетом характера задач. Белоусову доложили и о готовности нового БПЛА для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Были показаны и забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, применяемые для прикрытия маршрутов движения и путей подвоза провизии и боеприпасов, сообщило журналистам российское оборонное ведомство.