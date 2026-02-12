Рейтинг@Mail.ru
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/spetsoperatsiya-2073805970.html
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны - РИА Новости, 12.02.2026
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны
В связи с угрозой детонации на объекте Минобороны РФ после ракетной атаки ведется эвакуация жителей Котлубани в Волгоградской области, развернуты ПВР, сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:48:00+03:00
2026-02-12T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260212/ataka-2073804999.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны

В Волгоградской области идет эвакуация из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В связи с угрозой детонации на объекте Минобороны РФ после ракетной атаки ведется эвакуация жителей Котлубани в Волгоградской области, развернуты ПВР, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань", - сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.
Отмечается, что для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы. Также уточняется, что развернуты ПВР в Городищенском районном доме культуры и Городищенской ДЮСШ.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
При атаке ВСУ на Тамбовскую область пострадали два человека
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолгоградская областьАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала