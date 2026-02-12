https://ria.ru/20260212/spetsoperatsiya-2073805970.html
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны - РИА Новости, 12.02.2026
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны
В связи с угрозой детонации на объекте Минобороны РФ после ракетной атаки ведется эвакуация жителей Котлубани в Волгоградской области, развернуты ПВР, сообщил... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T05:48:00+03:00
2026-02-12T05:48:00+03:00
2026-02-12T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20260212/ataka-2073804999.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Жителей в Волгоградской области эвакуируют из-за атаки на объект Минобороны
В Волгоградской области идет эвакуация из-за угрозы взрыва на объекте Минобороны