Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов
Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов
Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов
РИА Новости: боец ВС РФ сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Олимп" рассказал РИА Новости, как сбил на границе ЛНР и ДНР разведывательный беспилотник ВСУ Shark стоимостью 300 тысяч долларов.
В 2023 году "Олимп" добровольно отправился на СВО в зенитно-ракетное подразделение. Спустя два года он перешел в войска беспилотных систем оператором, а в настоящее время стал командиром отделения расчетов FPV-дронов в подразделении войск беспилотных систем Южного военного округа.
"Первый уничтоженный мной беспилотник был в октябре прошлого года в районе ЛНР
, ДНР
. Это был Shark стоимостью 300 тысяч долларов", — рассказал боец.
Он уточнил, что обнаружить дрон-разведчик было сложно из-за темного времени суток, с задачей помог справиться расчет радиолокационной станции.
После этого ему удалось уничтожить еще один беспилотник лично и два в составе расчета.
"За сбитые беспилотники мы получили выплаты, благодаря которым смогли усовершенствовать свой расчет для эффективности нашей работы", — добавил военный.