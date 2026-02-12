Рейтинг@Mail.ru
Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов - РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:36 12.02.2026 (обновлено: 06:14 12.02.2026)
Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов
Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов - РИА Новости, 12.02.2026
Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов
Российский военнослужащий с позывным "Олимп" рассказал РИА Новости, как сбил на границе ЛНР и ДНР разведывательный беспилотник ВСУ Shark стоимостью 300 тысяч... РИА Новости, 12.02.2026
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов

РИА Новости: боец ВС РФ сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Олимп" рассказал РИА Новости, как сбил на границе ЛНР и ДНР разведывательный беспилотник ВСУ Shark стоимостью 300 тысяч долларов.
В 2023 году "Олимп" добровольно отправился на СВО в зенитно-ракетное подразделение. Спустя два года он перешел в войска беспилотных систем оператором, а в настоящее время стал командиром отделения расчетов FPV-дронов в подразделении войск беспилотных систем Южного военного округа.
"Первый уничтоженный мной беспилотник был в октябре прошлого года в районе ЛНР, ДНР. Это был Shark стоимостью 300 тысяч долларов", — рассказал боец.
Он уточнил, что обнаружить дрон-разведчик было сложно из-за темного времени суток, с задачей помог справиться расчет радиолокационной станции.
После этого ему удалось уничтожить еще один беспилотник лично и два в составе расчета.
"За сбитые беспилотники мы получили выплаты, благодаря которым смогли усовершенствовать свой расчет для эффективности нашей работы", — добавил военный.
