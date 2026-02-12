Российский военный сбил дрон-разведчик стоимостью 300 тысяч долларов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 фев — РИА Новости. Российский военнослужащий с позывным "Олимп" рассказал РИА Новости, как сбил на границе ЛНР и ДНР разведывательный беспилотник ВСУ Shark стоимостью 300 тысяч долларов.

В 2023 году "Олимп" добровольно отправился на СВО в зенитно-ракетное подразделение. Спустя два года он перешел в войска беспилотных систем оператором, а в настоящее время стал командиром отделения расчетов FPV-дронов в подразделении войск беспилотных систем Южного военного округа.

"Первый уничтоженный мной беспилотник был в октябре прошлого года в районе ЛНР ДНР . Это был Shark стоимостью 300 тысяч долларов", — рассказал боец.

Он уточнил, что обнаружить дрон-разведчик было сложно из-за темного времени суток, с задачей помог справиться расчет радиолокационной станции.

После этого ему удалось уничтожить еще один беспилотник лично и два в составе расчета.