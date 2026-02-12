Совкомбанк подвел итоги благотворительных мероприятий за 2025 год

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Коэффициент благотворительного проекта Совкомбанка и фонда "Сколково" "Технологии Добра" по итогам 2025 года вырос до 12 — во столько раз польза проекта для его участников превысила вложения банка и партнеров, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В 2025 году сообщество "Технологий Добра" выросло до 2 500 благотворительных организаций. Портфель доступных продуктов и сервисов для НКО достиг 42, что существенно упростило цифровизацию и повысило устойчивость операционных процессов организаций. География проекта охватила 79 регионов России.

Проект расширил линейку бесплатных сервисов. Параллельно обновлен онбординг и подготовлены практические инструкции по продуктам.

Просветительское направление проекта охватило более 500 участников. Команда проекта организовала онлайн-интенсивы "НКО 360: полный цикл решений", а также специализированные треки по кибербезопасности, маркетингу и юридической поддержке.

В открытом доступе опубликованы кейсы цифровизации НКО, включая примеры сотрудничества с отраслевыми фондами и региональными организациями.

19 ноября в кинотеатре "Октябрь" в гибридном формате прошел форум "Технологии Добра" Совкомбанка и фонда "Сколково". Форум объединил более 6500 участников и был посвящен цифровым решениям для НКО и культуре благотворительности. Деловая программа включала свыше 25 сессий и 140 спикеров — среди них представители государства, бизнеса, международных организаций и амбассадоры благотворительных фондов. Впервые в прошлом году на форуме состоялась премия "Технологии Добра", по итогам которой объявили победителей в семи номинациях.

"Мы системно превращаем инвестиции в цифровую инфраструктуру НКО в измеримую социальную пользу. В 2025 году каждый рубль поддержки дал 12 рублей помощи для некоммерческих организаций. Мы продолжим сохранять прозрачность, расширять продуктовую линейку и географию, чтобы еще больше НКО могли сосредоточиться на своей миссии", — отметил генеральный директор "Совкомбанк Технологии", лидер проектов "Технологии Добра" и "Совкомбанк про добро" Вячеслав Литовченко.