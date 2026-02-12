Рейтинг@Mail.ru
Москва выставила на торги помещения для бизнеса в районе Солнцево - РИА Новости, 12.02.2026
07:20 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/solntsevo-2073777111.html
Москва выставила на торги помещения для бизнеса в районе Солнцево
2026-02-12T07:20:00+03:00
2026-02-12T07:20:00+03:00
москва
кирилл пуртов
«росэлторг»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073776961_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_4f0f895668ea0c2731b4277d138e8439.jpg
москва
москва, кирилл пуртов, «росэлторг»
Москва, Кирилл Пуртов, «Росэлторг»
© Фото : Пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы
© Фото : Пресс-служба департамента по конкурентной политике Москвы
Москва выставила на торги помещения для бизнеса в районе Солнцево
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Столица выставила на торги семь помещений свободного назначения в районе Солнцево, все объекты находятся в новом доме на Родниковой улице, сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Руководитель департамента отметил, что район Солнцево хорошо развивается. Так, за прошедшие годы там появились сразу несколько жилых комплексов.
"Один из них расположен по адресу: Родниковая улица, дом 5 "а". Сейчас в нем можно приобрести семь помещений для ведения бизнеса, которые находятся на первом этаже, имеют отдельные входы и свободное назначение. Победители торгов смогут открыть здесь различные необходимые жителям учреждения: магазины и аптеки, кафе и пекарни, сервисные центры и маникюрные кабинеты, пункты выдачи заказов и другие", — подчеркнул Пуртов, его слова привели в пресс-службе департамента.
Объекты, выставленные на торги, находятся около станции столичной подземки "Солнцево". Площадь у объектов разная - от 86,2 до 150,9 квадратного метра.
Старт заявок назначен на 25 февраля, а окончание – на 6 марта. Аукционы пройдут 4 и 13 марта на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
 
МоскваКирилл ПуртовРосэлторг
 
 
