Опять метель: в Москве ликвидируют последствия нового снегопада

В четверг на Москву вновь обрушился снегопад. По прогнозам синоптиков, ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.
Городские службы перешли на усиленный режим работы.
Специалисты убирают снег с улиц, обрабатывают дороги и тротуары противогололедными составами, очищают крыши домов.
Особое внимание уделяют очистке ключевых магистралей, чтобы в первую очередь обеспечить проезд автомобилей оперативных служб и общественного транспорта.
Снег убирают с пешеходных зон, тротуаров, расчищают подходы к остановкам и социальным объектам. В городе круглосуточно дежурят аварийные бригады.
Москвичам напомнили, что в такую погоду следует быть особо внимательными на тротуарах и дорогах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.
Водителям советуют по возможности перенести поездки на личном транспорте. Чем меньше машин в городе, тем быстрее удастся очистить дороги от снега.
Уборка снега в парке Победы на Поклонной горе в Москве.
Находясь за рулем, необходимо держать дистанцию и избегать резких маневров.
По прогнозам синоптиков, с 12 до 16 февраля снегопады будут практически ежедневными. Ближе к третьей декаде месяца они будут сопровождаться перепадами температуры от минусовых до плюсовых значений и обратно.
Снегопад осложняет работу всех видов транспорта. Для обслуживания авиапассажиров в усиленном режиме работают аэропортовые службы. Железнодорожники также ведут круглосуточную работу по расчистке инфраструктуры.
