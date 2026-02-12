Рейтинг@Mail.ru
Опять метель: в Москве ликвидируют последствия нового снегопада
20:21 12.02.2026 (обновлено: 21:03 12.02.2026)
Опять метель: в Москве ликвидируют последствия нового снегопада
Опять метель: в Москве ликвидируют последствия нового снегопада - РИА Новости, 12.02.2026
Опять метель: в Москве ликвидируют последствия нового снегопада
РИА Новости
2026
РИА Новости
Фото, Москва, Общество, Погода
Фото, Москва, Общество, Погода

Опять метель: в Москве ликвидируют последствия нового снегопада

© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий

В четверг на Москву вновь обрушился снегопад. По прогнозам синоптиков, ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.

Снегопад в Москве

В четверг на Москву вновь обрушился снегопад. По прогнозам синоптиков, ожидается до 15-20% от месячной нормы осадков.

© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
1 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Городские службы перешли на усиленный режим работы.

Снегопад в Москве

Городские службы перешли на усиленный режим работы.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 11
© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий

Специалисты убирают снег с улиц, обрабатывают дороги и тротуары противогололедными составами, очищают крыши домов.

Снегопад в Москве

Специалисты убирают снег с улиц, обрабатывают дороги и тротуары противогололедными составами, очищают крыши домов.

© АГН "Москва" / Дмитрий Белицкий
3 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяют очистке ключевых магистралей, чтобы в первую очередь обеспечить проезд автомобилей оперативных служб и общественного транспорта.

Презентация новой коммунальной техники в Москве

Особое внимание уделяют очистке ключевых магистралей, чтобы в первую очередь обеспечить проезд автомобилей оперативных служб и общественного транспорта.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 11
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Снег убирают с пешеходных зон, тротуаров, расчищают подходы к остановкам и социальным объектам. В городе круглосуточно дежурят аварийные бригады.

Снегопад в Москве

Снег убирают с пешеходных зон, тротуаров, расчищают подходы к остановкам и социальным объектам. В городе круглосуточно дежурят аварийные бригады.

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
5 из 11
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

Москвичам напомнили, что в такую погоду следует быть особо внимательными на тротуарах и дорогах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

Снегопад в Москве

Москвичам напомнили, что в такую погоду следует быть особо внимательными на тротуарах и дорогах, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.

© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan
6 из 11
© АГН "Москва" / Александр Авилов

Водителям советуют по возможности перенести поездки на личном транспорте. Чем меньше машин в городе, тем быстрее удастся очистить дороги от снега.

Снегопад в Москве

Водителям советуют по возможности перенести поездки на личном транспорте. Чем меньше машин в городе, тем быстрее удастся очистить дороги от снега.

© АГН "Москва" / Александр Авилов
7 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Уборка снега в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Уборка снега в Парке Победы на Поклонной горе в Москве

Уборка снега в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Находясь за рулем, необходимо держать дистанцию и избегать резких маневров.

Коммунальная техника чистит от снега дорогу в Москве

Находясь за рулем, необходимо держать дистанцию и избегать резких маневров.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
9 из 11
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

По прогнозам синоптиков, с 12 до 16 февраля снегопады будут практически ежедневными. Ближе к третьей декаде месяца они будут сопровождаться перепадами температуры от минусовых до плюсовых значений и обратно.

Снегопад в Москве

По прогнозам синоптиков, с 12 до 16 февраля снегопады будут практически ежедневными. Ближе к третьей декаде месяца они будут сопровождаться перепадами температуры от минусовых до плюсовых значений и обратно.

© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
10 из 11
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Снегопад осложняет работу всех видов транспорта. Для обслуживания авиапассажиров в усиленном режиме работают аэропортовые службы. Железнодорожники также ведут круглосуточную работу по расчистке инфраструктуры.

Презентация новой коммунальной техники в Москве

Снегопад осложняет работу всех видов транспорта. Для обслуживания авиапассажиров в усиленном режиме работают аэропортовые службы. Железнодорожники также ведут круглосуточную работу по расчистке инфраструктуры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
ФотоМоскваОбществоПогода
 
 
