У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Два корабля ВМС США столкнулись в ходе пополнения запасов одного из них с борта другого в море, пострадали два человека, сообщает в четверг издание Wall Street Journal со ссылкой на Южное командование ВС США.

"Крейсер "Тракстан" и быстроходный универсальный транспорт снабжения "Сапплай" столкнулись в ходе пополнения припасов в море… Сообщается, что два человека получили незначительные травмы и находятся в стабильном состоянии, а оба корабля доложили, что могут продолжить безопасное плавание", - говорится в материале.

По словам официального представителя Южного командования полковника Эммануэля Ортиза, причины столкновения пока не установлены, идет расследование. Точное место происшествия тоже неизвестно.

"Тракстан" 6 февраля покинул порт Норфолка , а "Сапплай" последнее время находился в Карибском бассейне , куда на фоне напряженности с Венесуэлой была направлена группа из 12 кораблей.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.

Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.