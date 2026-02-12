https://ria.ru/20260212/smi-2073978751.html
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США - РИА Новости, 12.02.2026
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
Два корабля ВМС США столкнулись в ходе пополнения запасов одного из них с борта другого в море, пострадали два человека, сообщает в четверг издание Wall Street... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:51:00+03:00
2026-02-12T17:51:00+03:00
2026-02-12T18:30:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
норфолк (виргиния)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074001654_0:43:2835:1638_1920x0_80_0_0_180f2f568d9dc439c9ba3e6dd332a2fa.jpg
https://ria.ru/20260205/daniya-2072349853.html
https://ria.ru/20260209/pentagon-2073266737.html
сша
венесуэла
норфолк (виргиния)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074001654_566:0:2835:1702_1920x0_80_0_0_a4daa35763f1742a8cb8891e4c3be285.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, норфолк (виргиния), дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Норфолк (Виргиния), Дональд Трамп
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
WSJ: при столкновении двух кораблей ВМС США пострадали два человека
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Два корабля ВМС США столкнулись в ходе пополнения запасов одного из них с борта другого в море, пострадали два человека, сообщает в четверг издание Wall Street Journal со ссылкой на Южное командование ВС США.
"Крейсер "Тракстан" и быстроходный универсальный транспорт снабжения "Сапплай" столкнулись в ходе пополнения припасов в море… Сообщается, что два человека получили незначительные травмы и находятся в стабильном состоянии, а оба корабля доложили, что могут продолжить безопасное плавание", - говорится в материале.
По словам официального представителя Южного командования полковника Эммануэля Ортиза, причины столкновения пока не установлены, идет расследование. Точное место происшествия тоже неизвестно.
"Тракстан" 6 февраля покинул порт Норфолка
, а "Сапплай" последнее время находился в Карибском бассейне
, куда на фоне напряженности с Венесуэлой
была направлена группа из 12 кораблей.
США
оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа
должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
Семьи двух граждан Тринидада
и Тобаго
, погибших 14 октября 2025 года в результате удара США по лодке в том районе, в конце января подали иск в американский суд против администрации президента США Дональда Трампа. Истцы утверждают, что удар был санкционирован властями США без одобрения конгресса и не имел правовых оснований.