Рейтинг@Mail.ru
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 12.02.2026 (обновлено: 18:30 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/smi-2073978751.html
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США - РИА Новости, 12.02.2026
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США
Два корабля ВМС США столкнулись в ходе пополнения запасов одного из них с борта другого в море, пострадали два человека, сообщает в четверг издание Wall Street... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:51:00+03:00
2026-02-12T18:30:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
норфолк (виргиния)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074001654_0:43:2835:1638_1920x0_80_0_0_180f2f568d9dc439c9ba3e6dd332a2fa.jpg
https://ria.ru/20260205/daniya-2072349853.html
https://ria.ru/20260209/pentagon-2073266737.html
сша
венесуэла
норфолк (виргиния)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2074001654_566:0:2835:1702_1920x0_80_0_0_a4daa35763f1742a8cb8891e4c3be285.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, норфолк (виргиния), дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Норфолк (Виргиния), Дональд Трамп
У побережья Латинской Америки столкнулись два корабля ВМС США

WSJ: при столкновении двух кораблей ВМС США пострадали два человека

© Getty Images / Anadolu/Burak AkayКрейсер "Тракстан"
Крейсер Тракстан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / Anadolu/Burak Akay
Крейсер "Тракстан". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Два корабля ВМС США столкнулись в ходе пополнения запасов одного из них с борта другого в море, пострадали два человека, сообщает в четверг издание Wall Street Journal со ссылкой на Южное командование ВС США.
"Крейсер "Тракстан" и быстроходный универсальный транспорт снабжения "Сапплай" столкнулись в ходе пополнения припасов в море… Сообщается, что два человека получили незначительные травмы и находятся в стабильном состоянии, а оба корабля доложили, что могут продолжить безопасное плавание", - говорится в материале.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью, заявил посол
5 февраля, 03:07
По словам официального представителя Южного командования полковника Эммануэля Ортиза, причины столкновения пока не установлены, идет расследование. Точное место происшествия тоже неизвестно.
"Тракстан" 6 февраля покинул порт Норфолка, а "Сапплай" последнее время находился в Карибском бассейне, куда на фоне напряженности с Венесуэлой была направлена группа из 12 кораблей.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. Они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
Семьи двух граждан Тринидада и Тобаго, погибших 14 октября 2025 года в результате удара США по лодке в том районе, в конце января подали иск в американский суд против администрации президента США Дональда Трампа. Истцы утверждают, что удар был санкционирован властями США без одобрения конгресса и не имел правовых оснований.
Перехват судна Aquila II в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США перехватили танкер в Индийском океане
9 февраля, 17:48
 
В миреСШАВенесуэлаНорфолк (Виргиния)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала