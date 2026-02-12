Глава Словакии не дает провести референдум по отмене санкций против России

БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России, даже если такая инициатива снова появится, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.

В декабре 2025 года Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями.

"Отказ президента Пеллегрини объявить референдум на основе его своеволия, которое он попытался прикрыть Конституцией Словакии, является для нас достаточным сигналом о том, что, если бы мы повторили такую инициативу, то президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить", - сообщил Слота, который участвовал в сборе подписей в поддержку петиции о проведении референдума.

Активисты в Словакии в начале мая 2025 года передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".