Глава Словакии не дает провести референдум по отмене санкций против России - РИА Новости, 12.02.2026
06:47 12.02.2026
Глава Словакии не дает провести референдум по отмене санкций против России
Глава Словакии не дает провести референдум по отмене санкций против России
Глава Словакии не дает провести референдум по отмене санкций против России

БРАТИСЛАВА, 12 фев - РИА Новости. Президент Словакии не позволит провести референдум по отмене санкций против России, даже если такая инициатива снова появится, таким мнением поделился с РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
В декабре 2025 года Конституционный суд Словакии признал, что президент республики Петер Пеллегрини при принятии решения отказать в проведении референдума об отмене санкций против России действовал в соответствии со своими полномочиями.
"Отказ президента Пеллегрини объявить референдум на основе его своеволия, которое он попытался прикрыть Конституцией Словакии, является для нас достаточным сигналом о том, что, если бы мы повторили такую инициативу, то президент не позволил бы проведение референдума и снова выдумал бы смешные причины, чтобы референдум отклонить", - сообщил Слота, который участвовал в сборе подписей в поддержку петиции о проведении референдума.
Активисты в Словакии в начале мая 2025 года передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".
Президент Словакии Пеллегрини 4 июня 2025 года заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
