В Самарской области загорелся склад с пластиковой продукцией
13:34 12.02.2026 (обновлено: 13:53 12.02.2026)
В Самарской области загорелся склад с пластиковой продукцией
Склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в поселке Алексеевка Самарской области, произошло частичное обрушение... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
алексеевка
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексеевка
самарская область
россия
происшествия, алексеевка, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алексеевка, Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС России/MAXЛиквидация пожара на складе с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области. 12 февраля 2026
Ликвидация пожара на складе с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© МЧС России/MAX
Ликвидация пожара на складе с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области. 12 февраля 2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в поселке Алексеевка Самарской области, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в складском помещении в поселке Алексеевка, Заводской проезд, дом 1. Внутри склада горит пластиковая продукция. Площадь пожара 1500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Распространению огня способствует пожарная загрузка внутри здания", - говорится в сообщении министерства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 28 единиц техники.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, на месте пожара проводится наращивание группировки сил и средств.
ПроисшествияАлексеевкаСамарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
