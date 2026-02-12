https://ria.ru/20260212/sklad-2073893308.html
В Самарской области загорелся склад с пластиковой продукцией
В Самарской области загорелся склад с пластиковой продукцией - РИА Новости, 12.02.2026
В Самарской области загорелся склад с пластиковой продукцией
Склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в поселке Алексеевка Самарской области, произошло частичное обрушение... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:34:00+03:00
2026-02-12T13:34:00+03:00
2026-02-12T13:53:00+03:00
происшествия
алексеевка
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алексеевка
самарская область
россия
В Самарской области загорелся склад с пластиковой продукцией
В Самарской области горят 1,5 тысячи кв м склада с пластиковой продукцией