Ликвидация пожара на складе с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области. 12 февраля 2026

В Самарской области загорелся склад с пластиковой продукцией

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Склад с пластиковой продукцией загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в поселке Алексеевка Самарской области, произошло частичное обрушение кровли, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в складском помещении в поселке Алексеевка , Заводской проезд, дом 1. Внутри склада горит пластиковая продукция. Площадь пожара 1500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. Распространению огня способствует пожарная загрузка внутри здания", - говорится в сообщении министерства.

По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут более 60 человек и 28 единиц техники.